Người hâm mộ bức xúc khi Rosé (BLACK PINK) bị người đàn ông nói lời khiếm nhã khi đi xem bóng rổ

Thời gian gần đây, 4 thành viên của BLACK PINK đều đang bận rộn với hoạt động cá nhân. Được biết, Rosé, Jennie và Lisa đều đang "ngao du" ở trời Âu để thực hiện các lịch trình liên quan đến công việc riêng.

Rosé có mặt ở Madison Square Garden để xem một trận bóng rổ

Vào ngày 10/11 vừa qua, Rosé đã xuất hiện ở Madison Square Garden để xem trận đấu bóng rổ giữa New York Knicks và Milwaukee Bucks. Việc giọng ca chính BLACK PINK bất ngờ có mặt đã thu hút sự chú ý và có khá nhiều fan tập trung bên ngoài sân đấu để chờ được gặp nữ thần tượng.

Tuy nhiên, trong một đoạn video ghi lại cảnh Rosé rời Madison Square Garden, nhiều người hâm mộ đã phát hiện một người đàn ông có lời nói mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc với thành viên nhóm nhạc BLACK PINK.

Clip ghi lại lời nói phân biệt chủng tộc của người đàn ông dành cho Rosé BLACK PINK

Trong khi những người khác đang hò reo, nhốn nháo, khen ngợi vẻ đẹp của Rosé thì người đàn ông này bất ngờ nói lớn: "Ai đấy? Ai đấy? Ling Ling à?". Được biết, Ling Ling vốn là tên cũ của Yongzhou, một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đáng nói cái tên này được dùng như một lời nói tục tĩu về người châu Á.

Sự việc khiến nhiều người hâm mộ Rosé vô cùng bức xúc. Một số người cho rằng tư tưởng phân biệt chủng tộc trong thời đại này là không thể chấp nhận được, đồng thời hi vọng giọng ca "Gone" không nghe thấy gì. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng:

"Idol ra idol, fan ra fan. Không có cái kiểu fan làm idol chịu nha. Chuyện bị phân biệt chủng tộc không hay ho gì đâu có anti thì cũng phải nhìn xem cái gì đáng chửi cái gì đáng bênh. Cô Rosé bị phân biệt chủng tộc bên trời tây đó không phải là lỗi tại cô ấy cũng chẳng phải lỗi tại fan mà hả lòng hả dạ."

"Không ủng hộ việc phân biệt chủng tộc người châu Á, nhưng qua đây 1 bộ phận fan nào đó nên nghĩ đến idol trước khi đi khẩu nghiệp, trước thì khi nghệ sỹ khác bị phân biệt nhưng vì ghét nghệ sỹ đó nên các bạn gián tiếp đi ủng hộ hành động phân biệt, nhưng các bạn lại ko nghĩ nếu 1 ngày idol mình cũng bị phân biệt thì như thế nào. Nói chung là tôi bảo vệ cho những idol bị phân biệt nhưng mấy thành phần ngày trước nịnh bợ phân biệt người khác thì nên bớt mở miệng đạo lý."

"Rõ ràng là 1 hành động đáng lên án nhưng người bị chửi ở đây lại là nạn nhân và fan của cô ấy? Chúng mày đừng khiến tao sợ hãi thế giới này nữa."

"Hi vọng là cô ấy không nghe thấy gì hoặc đơn giản không hiểu Ling Ling có ý nghĩa tiêu cực như thế nào. Thời đại 4.0 rồi mà đâu đó vẫn còn những kẻ phân biệt chủng tộc, đáng lên án."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ KPOP.