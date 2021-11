Trước thềm Miss Universe 2021, Kim Duyên bị đào lại clip thái độ, 'ném' đồng nghiệp từ vai xuống đất

Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là đại diện tiếp theo của Việt Nam chinh chiến tại Miss Universe 2021, đấu trường nhan sắc quốc tế lớn nhất hành tinh.

Người đẹp gốc Cần Thơ đang gấp rút chuẩn bị các kĩ năng cần thiết như catwalk, trả lời phỏng vấn, cải thiện tiếng Anh, trang phục, make up...

Được biết, Hoa hậu hoàn vũ - Miss Universe 2021 lần thứ 70 sẽ được tổ chức tại Eilat, Israel vào ngày 12 tháng 12 năm 2021.

Á hậu Kim Duyên

Trước thềm cuộc thi diễn ra, loạt tin tức về Kim Duyên đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, đoạn clip Kim Duyên tỏ thái độ khó chịu, thậm chí 'ném' đồng nghiệp từ trên vai xuống đất đang khiến dân mạng tranh cãi.

Trong tập 5 chương trình Đi Việt Nam đi – Vietnam Why Not với chủ đề “Hùng vĩ Việt Nam”, đội Khăn rằn có sự góp mặt của Kim Duyên, Hoàng My và Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Là người chơi thay thế Võ Hoàng Yến, người mẫu Quỳnh Châu gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp với 2 thành viên còn lại. Cô nàng dường như bị cô lập, không có tiếng nói dù chung team.

Đáng nói trong lúc thực hiện thử thách "Đẹp", khi Hoàng My và Kim Duyên nâng Quỳnh Châu trên vai thì đột ngột “quăng” xuống đất khiến Quỳnh Châu bị đau chân và sửng sốt không biết chuyện gì đang diễn ra.

Quỳnh Châu nói: “Đừng có ném, để yên! Đừng quăng em xuống”. Sau phản ứng thẳng thắn của Quỳnh Châu, Á hậu Kim Duyên bày tỏ thái độ khó chịu, lập tức nhắn nhủ Hoàng My: “Chị em mình để yên luôn, muốn làm gì thì làm!”.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu té xuống từ trên cao

Không ít người sau khi xem xong đoạn clip đã bày tỏ sự thất vọng vì cách hành xử của Kim Duyên với đồng nghiệp. Một bộ phận dân mạng lại cho rằng khi tham gia thử thách thì chuyện xích mích, cãi cọ là điều khó tránh, hoàn toàn có thể hiểu được cho Kim Duyên.

Một vài bình luận từ phía dân mạng:

"Thực ra chương trình cũng quay từ lâu rồi. Bây giờ Kim Duyên đã khác xưa nhiều lắm rồi nha!"

"Không tham gia cuộc thi làm sao biết nội tình như thế nào. Đừng lúc nào cũng chỉ nhìn một đoạn clip, một sự việc rồi đánh giá cả một con người như vậy."

"Dù thế nào đi nữa thì mình vẫn tiếp tục ủng hộ Kim Duyên tại Miss Universe."

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía công chúng./