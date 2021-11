Khoảng 13h30 chiều ngày 11/11, trên một hội nhóm có hơn 300.000 thành viên bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên châm lửa đốt cửa hàng Thế giới di động. Sự việc được cho xảy ra tại Trà Vinh.

Clip nam thanh niên châm lửa đốt cửa hàng Thế giới di động khiến dân mạng choáng váng (Nguồn: FB)

Theo đó, chưa rõ vì lý do gì mà 1 thanh niên mặc áo đồng phục THPT đem chai xăng đến trước cửa Trung tâm Điện Máy Xanh rồi bất ngờ châm lửa đốt.

Đáng chú ý khi nam thanh niên châm lửa đã suýt khiến bản thân trở thành một ngọn lửa sống. Khi ngọn lửa vừa bén vào chân thì người này đã kịp chạy ra ngoài thoát thân. Ngay sau khi gây án nam thanh niên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhiều người có mặt tại hiện trường đã la hét khi chứng kiến hành động hồ đồ của nam thanh niên.

Nam thanh niên đốt cửa hàng Điện Máy Xanh

May mắn thay có vẻ ngọn lửa chỉ bùng cháy trong giây lát rồi tự tắt dần. Nhờ có cửa cuốn nên ngọn lửa không thể cháy vào bên trong cửa hàng nhưng cũng khiến mặt tiền bị hư hại nặng.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc ngay khi có kết luận từ cơ quan chức năng.