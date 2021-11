Xôn xao clip thấy bạn bị khống chế, thanh niên đi xe máy tay xách dao tới chém xe Công An giải nguy

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên điều khiển xe máy, cầm dao chém liên tiếp vào xe của lực lượng chức năng khi thấy bạn bị chiến sĩ Công an khống chế (Nguồn: Tai nạn tổng hợp)

Sáng ngày 27/11, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên dùng dao chém liên tiếp vào xe của lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ.

Đoạn clip dài hơn 30s được người dân ghi lại cho thấy, một chiến sĩ công an đang khống chế một nam thanh niên trên vỉa hè thì bất ngờ một nam thanh niên khác điều khiển xe gắn máy, trên tay cầm chiếc dao mác tiến đến rồi dừng lại cạnh 1 chiếc xe máy khác được cho là của chiến sĩ công an.

Sau khi chửi một điều gì đó, nam thanh niên đã liên tiếp chém vào đầu chiếc xe máy trong sự ngỡ ngàng của chiến sĩ công an và những người xung quanh. Đáng chú ý, tên này còn không chịu rời đi, lảng vảng chửi bới lực lượng chức năng.

Theo một số nguồn tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Hà Nội, chưa rõ địa điểm ở đâu. Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi có thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng./