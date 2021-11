Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bất ngờ tẩm xăng rồi châm lửa đốt 1 cửa hàng Điện Máy Xanh - Thế Giới Di Động. Vụ việc được cho xảy ra tại xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Trong đoạn clip, cửa hàng Điện Máy Xanh - Thế Giới Di Động đang đóng cửa, có giăng dây phong tỏa bên ngoài. Lúc này, một nam thanh niên bất ngờ đứng trước cửa, tẩm xăng rồi châm lửa đốt.

Clip nam thanh niên châm lửa đốt cửa hàng Điện Máy Xanh - Thế Giới Di Động khiến dân mạng choáng váng (Nguồn: FB)

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bén cả vào chân người đàn ông này. Nam thanh niên nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân và rời khỏi hiện trường sau khi phóng hỏa. Nguyên nhân xảy ra vụ việc hiện vẫn chưa rõ, nhiều dân mạng đồn đoán người này bị ngáo đá nên mới làm chuyện dại dột.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và dùng biện pháp dập lửa. May mắn vụ cháy chỉ diễn ra bên ngoài, lửa vẫn chưa lan vào làm tổn hại các thiết bị bên trong, nhưng mặt tiền cửa hàng bị cháy đen, hư hại khá nặng.

Một vài nguồn tin cho hay, nam thanh niên đốt cửa hàng Điện Máy Xanh - Thế Giới Di Động đã bị bắt. Trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh người đàn ông này đang bị lực lượng tạm giữ.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./