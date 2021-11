Clip: Bị sét đánh ngay sát sườn, người đàn ông may mắn thoát chết trong gang tấc

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông bị sét đánh trúng ngay bên sườn, may mắn thoát chết trong gang tấc khiến dân mạng rùng mình

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip khoảng 16s ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi người đàn ông bị sét đánh ngay cạnh nhưng vẫn may mắn sống sót kì diệu. Sự cố hi hữu này được camera an ninh ghi lại tại Học viện công nghệ và Hàn Lâm gần Conway, bang Carolina, Mỹ.

Đoạn clip cho thấy, một người đàn ông đang cầm ô đi bộ dưới mưa để di chuyển qua bãi đỗ xe. Khi anh đang đi thì bất ngờ bị một tia sét từ trên cao phóng xuống khiến người đàn ông giật mình, đánh rơi chiếc ô và chìa khóa ô tô trên tay xuống đất. Đáng nói tia sét đánh ngay sát bên mạn sườn chỉ vài centimet, thậm chí nhiều khả năng còn đánh trúng anh.

Tia sét đánh rất nhanh xuống ngay cạnh chàng trai

Sau khi may mắn thoát chết trong gang tấc, người đàn ông này đã vội vàng nhặt chiếc chìa khóa ô tô lên rồi bỏ chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe. Được biết, anh chàng không bị thương nặng và có thể tự lái xe về nhà an toàn.

Giải thích về hiện tượng nguy hiểm trên, kênh truyền hình National Geographic cho biết, một chiếc ô có thể khiến bạn trở thành điểm phóng điện của sét nếu như khi mang ô, bạn là vật thể cao nhất ở địa điểm đó.

Tuy nhiên, trong trường hợp như đoạn clip trên, xung quanh người đàn ông có rất nhiều cột cờ và cây cối, cho nên nhiều khả năng việc bị sét đánh là do anh đã ở "nhầm chỗ và nhầm thời điểm".