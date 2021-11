Clip cậu bé nhặt ve chai 'xem ké' TV khiến dân mạng xót xa, rơi nước mắt

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé vừa nhặt ve chai, vừa liếc mắt để "xem ké" TV của một ngôi nhà bên cạnh, khiến nhiều người phải chạnh lòng và cảm động.

Theo đó, đoạn clip được một người dùng mạng xã hội chia sẻ, cho thấy hình ảnh một cậu bé đang nhặt ve chai, nhưng mắt không rời khỏi màn hình TV của ngôi nhà ven đường. Khi nhận thấy ánh mắt "khao khát" của cậu bé này, người quay đoạn video đã gọi cậu bé vào để tặng một chai nước. Bất ngờ khi được tặng quà, cậu bé đã nhanh chóng chạy đến để nhận, nhưng vẫn không quên cởi dép trước khi bước vào nhà và nói lời cảm ơn với người đã tặng mình chai nước.

Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip không khỏi nghẹn ngào, thương cảm cho số phận đáng thương của cậu bé. Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Nhìn thương em ấy quá. Mong em sớm có hoàn cảnh tốt hơn"

"Thương quá, cậu bé chắc bằng tuổi em, tuổi cháu mình. Hy vọng rằng ai đó giúp đỡ em có cuộc sống ổn định hơn"

"Thương em quá!"

Đoạn clip đã "gây sốt" và khiến nhiều cư dân mạng phải cảm động, xót xa sau khi xem.