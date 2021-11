Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại khoảnh khắc lực lượng chức năng nhanh như chớp xử lý gọn kẻ cướp có súng khi hắn đang tính bỏ trốn bằng xe máy

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh vây bắt đối tượng cướp tài sản có súng tại Long Khánh, Đồng Nai.

Chiều ngày 7/11, trao đổi trên báo chí, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, PGĐ Công an Đồng Nai, thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết đơn vị đã bắt được đối tượng Đ.N.L.H.A (35 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) tiến hành điều tra về hành vi cướp tài sản, chống người thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, khi lực lượng chức công an xã Quang Trung tiến hành kiểm tra 1 nhà nghỉ thì ông A bất ngờ cầm theo một khẩu súng tự chế chạy ra đường, cướp 1 xe máy rồi bỏ trốn về nhà ở Xuân Lộc.

Sau khi về đến nhà, A bắt ép em trai đưa lên xe tải lái xế về hướng TP Long Khánh. Đến địa phận ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang (TP Long Khánh) thì gặp lực lượng chức năng, ông A tiếp tục lẩn trốn vào nhà dân ven đường cố thủ. Thời điểm này người trong căn nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bị công an vây bắt, ông A đe dọa đốt bình gas, sử dụng bom xăng tự chế đòi tấn công lực lượng công an. Đồng thời kẻ này cũng yêu cầu lực lượng chức năng rút lui, chuẩn bị xe máy cho hắn về gặp mẹ lần cuối rồi ra đầu thú.

Lực lượng công an đáp ứng yêu cầu, núp sẵn chờ ông A sơ hở. Khi đối tượng chạy ra xe, các chiến sĩ cảnh sát cơ động nhanh chóng bao vây bắt giữ, thu giữ khẩu súng cùng xe máy ông này cướp trước đó.

Vụ việc hiện được giao cho Công an TP Long Khánh điều tra xử lý với các hành vi cướp xe máy, chống người thi hành công vụ.