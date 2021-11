Lịch bóng đá Việt Nam hôm nay, trực tiếp bóng đá trận Nhật Bản vs Việt Nam 19h ngày 11/11

Link trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản; bóng đá Việt Nam hôm nay; xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản; xem trận Việt Nam vs Nhật Bản ở đâu?

Đúng 19h tối ngày 11/11, trận bóng đá trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ chính thức được diễn ra trên sân Mỹ Đình. Trận so tài giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5, FPT. Link xem trực tiếp Việt Nam - Nhật Bản Thế trận trong trận đấu tối nay sẽ nghiêng hẳn về phía đội tuyển Nhật Bản. Do Việt Nam chưa ghi được điểm số nào sau 4 lượt trận trong khi đội bạn đang giữ vị trí nhì bảng chỉ xếp sau Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên điều đó cũng không khiến ý chí chiến đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị suy giảm. Sau nhiều lần thua, các học trò của Park Hang Seo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để đối đầu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục. Ở đội hình ra sân lần này, Trần Đình Trọng và Nguyễn Văn Toản phải hoãn ra sân vì chấn thương. Thay vào đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ quay lại vị trí trung tuyến. Đánh giá về thực lực của Nhật Bản, đây là đội tuyển 'khó chơi' nhất khi sở hữu loạt cầu thủ đẳng cấp. Dẫu vậy, Nhật Bản vẫn lộ ra nhiều điểm yếu khi thất bại trước Oman và Ả Rập Xê Út. Các cầu thủ của tuyển Nhật Bản đều tập trung ở Châu Âu nên họ hầu như không có thời gian tập luyện kĩ càng. Link xem bóng đá Việt Nam - Nhật Bản tối nay 19h ngày 11/11 ngay tại đây Link 1: VTV5 Link 2: VTV6