Thương cháu mắc não úng thủy, bà khóc nghẹn cho cháu uống thuốc ngủ mỗi đêm để thoát cảnh ‘trời đày’

Trong căn nhà gỗ xập xệ nằm cạnh Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk G'Long, gia đình nhỏ của bà Phạm Thị Nga lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười của trẻ em. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ, hồn nhiên của con trẻ, là nỗi lo của người lớn. Hiện tại một mình bà Nga đang phải chăm sóc 6 đứa cháu, trong đó, bé Phan Trần Anh Khôi (SN 2019) không may mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh.

Bữa sáng của 5 đứa trẻ chỉ vỏn vẹn một tô mỳ tôm lớn (Ảnh: Dân trí)

Bà Nga kể lại rằng, con gái bà là Trần Trúc Ly xây dựng gia đình cùng một người đàn ông tại tỉnh Lâm Đồng. Hai gia đình nội ngoại đều thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày phải đi làm thuê đủ mọi công việc để trang trải cuộc sống. Sau thời gian cưới nhau, vợ chồng chị Ly lần lượt chào đón 2 người con khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngày bé Khôi gần chào đời, cuộc sống vợ chồng gặp trắc trở, chị Ly đành đứt ruột về nhà ngoại sống nhờ chờ đến lúc sinh con.





Điều không may mắn đã xảy ra, Anh Khôi sinh ra thiếu tháng, bị bệnh tim nên cơ thể không phát triển bình thường. Từ lúc mới sinh, Khôi đã phải nằm viện điều trị 3 tháng liền. Ngày bé được xuất viện, gia đình như gục ngã khi hay tin con bị não úng thủy bẩm sinh. “Mẹ nó nghe xong như người mất hồn, không hiểu sao cháu lại khổ như vậy. Nhưng biết sao được, dù thế nào gia đình cũng phải chạy chữa để cháu được khỏe mạnh như người khác”, bà Nga kể lại quyết định năm 2019.





Ngoài não úng thủy, Anh Khôi còn bị bệnh tim, cơ thể ốm yếu nhỏ bé (Ảnh: Dân trí)

Qúa trình chữa trị bệnh cho Khôi cũng gặp vô vàn khó khăn. Suốt 20 tháng ròng rã, gia đình bà Nga như chạy đua với tử thần để giành lại sự sống cho đứa cháu đáng thương. Số ngày Khôi nằm viện còn nhiều hơn số ngày được ở nhà.





Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà Nga kể lại một lần phẫu thuật thập tử nhất sinh của Khôi. Theo đó, khi cháu 4 tháng tuổi được bệnh viện phẫu thuật đặt ống thông dẫn dịch não tủy ra khỏi não thất. Ca phẫu thuật thứ nhất chưa được bao lâu, Khôi bị nhiễm trùng, không hợp với ống dẫn, cơ thể bé nhỏ tiếp tục phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật khác. Nhìn cháu nằm bất động trên giường bệnh, bà Nga và mẹ bé chỉ biết khóc nghẹn vì cháu quá thiệt thòi và đáng thương.





Số ngày nằm viện của Khôi nhiều hơn số ngày em được ở nhà (Ảnh: Dân trí)

May mắn thay, Khôi được cứu sống, được nằm trong vòng tay của gia đình nhưng di chứng bệnh vẫn còn đó. Căn bệnh não úng thủy khiến đầu Khôi tiếp tục to thêm, cơ thể bé nhỏ không thể đỡ nổi nên lúc nào bé cũng nằm một chỗ, toàn bộ sinh hoạt đều do một tay bà Nga chăm sóc.





Việc chữa trị cho Khôi đã khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Mọi của cải đều đổ dồn cho cháu, đến căn nhà mấy bà cháu đang ở cũng phải đi thuê. Đáng lẽ cháu phải nằm viện để điều trị nhưng nhà không còn tiền, chị Ly cũng phải vay mượn khắp nơi rồi phải còng lưng làm trả nợ, đành bất lực nhìn con đau đớn nằm ở nhà.





Ai cũng phải xót thương cho hoàn cảnh gia đình Khôi (Ảnh: Dân trí)

Những ngày trái gió trở trời, cơn đau khiến Khôi không ngừng quấy khóc. Vì thương cháu, bà Nga đành cho cháu uống thuốc ngủ mong sao đứa cháu bé nhỏ có được “giấc ngủ” bình yên trong chốc lát. “Mẹ nó biết, vừa gọi điện vừa khóc, van xin tôi tìm cách khác, sợ uống nhiều thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến cháu”, bà Nga gạt đi dòng nước mắt, đưa mắt nhìn về đứa cháu đáng thương.

Từ lúc sinh đến giờ, Anh Khôi chưa từng được bước đi trên đôi chân do đầu phình to (Ảnh: Dân trí)

Thương con nhưng vì hoàn cảnh khó khăn chị Ly đành gửi các con cho mẹ chăm vào TP.HCM làm thêm. Với mức lương chỉ vỏn vẹn 6 triệu, một phần chị chi trả chi phí ăn ở, số còn lại gửi về mua thuốc men hàng ngày cho con trai là hết sạch. Cuộc sống gia đình bà Nga cứ thể tiếp diễn, như một vòng lòng luẩn quẩn mãi không thấy lối ra.