Nghẹn lòng cảnh người vợ tần tảo suốt 5 năm ‘bán mạng sống’ làm việc ‘gánh’ người chồng ung thư

Anh Nguyễn Trung Hiền (sinh năm 1979), từng là thợ mộc, trụ cột chính trong gia đình suốt nhiều năm. Trước khi phát hiện bệnh vào tháng 8/2016, anh Hiền từng tức ngực rồi ngất xỉu nhưng không đến viện khám. Sau lần ngất đó, những cơn sốt miên man không dứt, đến một hôm ngủ dậy anh Hiền thấy tức ngực, không thở nổi. Lúc này anh mới đi làm thì phát hiện ra lồng ngực xuất hiện một khối u rất lớn.

Anh Hiền bị khối u ác tính đã di căn qua tim và phổi (Ảnh: Dân Trí)

Vợ anh Hiền, chị Nguyễn Thị Phương Trang (sinh năm 1980), không bao giờ có thể quên được cái ngày định mệnh đã đẩy gia đình chị vào bế tắc. Theo lời kể của chị Hiền, ngày 24/8/2016, anh Hiền được nhập viện để tiến hành mổ. Chỉ 20 ngày sau, chị như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo rằng khối u ác tính, đã di căn qua tim và phổi. Chị và chồng bắt đầu hành trình vô hóa chất để xạ trị. May mắn thay anh Hiền hợp thuốc, Sức Khỏe cũng dần dần ổn định.





Từ khi chồng đổ bệnh, chị Trang bất đắc dĩ trở thành lao động chính trong gia đình. Suốt 5 năm qua, chị làm việc quần quật ngày đêm không nghỉ, bươn chải, lăn lộn nhiều đến mức dường như bán cả sức khỏe và tính mạng để kiếm tiền cứu chồng.





Cuộc sống của chị bắt đầu từ 5h sáng, sau khi chăm lo cơm nước cho chồng con, chị đẩy vội gánh hàng bánh kẹo nhỏ ra cổng trường mầm non bán. Bán được nửa buổi, chị phải chạy vội về nhà may quần áo cho khách. Đúng 10h30’ chị lại nhận thêm việc quét dọn, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị chỗ ngủ cho các em học sinh cấp 1. Xong việc chị lại tất bật về nhà may vá, chiều tiếp tục bán hàng. Đến buổi tối chị cũng không được nghỉ ngơi nhiều, những ngày cận tết chị dường như thức trắng để may kịp trả đồ cho khách.





Chị Trang phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống (Ảnh: Dân Trí)

Nhìn dáng người tần tảo của chị ai cũng phải xót thương. Đối với chị, chỉ có làm việc như vậy mới có thể đủ tiền chi trả tiền thuốc than cho chồng và lo cho việc học của con. Lao lực trong thời gian dài khiến sức khỏe chị Trang bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Chị bị đau dạ dày vì thường xuyên nhịn ăn, xương khớp cũng rệu rã khiến việc đi lại khó khăn và hơn hết là căn bệnh trầm cảm.





Thương vợ nhưng anh Hiền cũng lực bất tòng tâm khi bị khối u hành hạ đau đớn, mất hết sức lao động. Có nhiều lúc, anh đau đến mức không thể đứng dậy hay ăn uống được gì. Những ngày sức khỏe khá hơn, anh cũng cố gắng đi bán vé số kiếm tiền phụ vợ lo cho gia đình nhỏ. Thấy cha mẹ khổ cực, đứa con lớn nhiều lần xin nghỉ học để kiếm tiền nhưng chị Trang kiên quyết không cho mà động viên con rằng: "Con ơi, đời mẹ đã khổ lắm rồi, con phải học hành để có kiến thức trong đầu. Dù khổ cỡ nào đi nữa mẹ cũng cố gắng làm để nuôi con".





Tranh thủ những hôm sức khỏe tốt, anh Hiền lại rong ruổi đi bán vé số với hi vọng phụ giúp được vự mình (Ảnh: Dân Trí)

Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn định, chị Trang lại một lần nữa khóc nghẹn khi anh Hiền phát bệnh lần 2 vào tháng 5/2020. Khối u đã di căn vào phổi, anh Hiền chỉ có thể xạ trị để kéo dài sự sống. Bi kịch ập đến khiến 4 người trong căn nhà nhỏ chỉ biết kêu than với trời rồi khóc. “Có những lúc suy sụp, em mệt tới mức không thể thở nhưng nghĩ đến chồng con em phải cố gắng. Họ hàng người thân ai cũng nghèo nên không giúp đỡ được gì nhiều, em chỉ biết dựa vào sức của bản thân mà thôi”, chị Trang nói trong nghẹn ngào.





Đôi mắt đầy mệt mỏi của chị Trang khi nghĩ đến hoàn cảnh bế tắc hiện tại của gia đình (Ảnh: Dân Trí)

Cán bộ nơi chị Trang và gia đình đang sống cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hiền rất khó khăn. Trước đó, địa phương cũng đã vận động xây được cho anh chị căn nhà tình thương và thỉnh thoảng có được một vài suất quà nhưng không đáng kể. Mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ được anh chị”.