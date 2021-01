Jennie (Black Pink) lấn sân làm Youtuber, chưa đầy 24h ẵm ngay nút vàng: Nhắm ai làm lại chị!

Ngày 16/1 vừa qua, đánh dấu thời khắc Jennie bước sang tuổi 25. Nhân dịp sự kiện quan trọng như vậy, cô nàng rapper cá tính của Black Pink đã tạo một bất ngờ dành tặng cho người hâm mộ. Đó chính là thành lập kênh Youtube riêng với tên gọi Jennierubyjane Official. Sau Lisa, Jennie chính là thành viên thứ hai của Black Pink sở hữu kênh Youtube riêng của mình.





Người hâm mộ thích thú với kênh Youtube mới của Jennie (Ảnh: Internet)

Để “khai trương” kênh Youtube mới, Jennie đã đăng tải một vlog đầu tiên với tựa đề " Hello world. From Jennie". Mở đầu đoạn clip, thành viên Black Pink giới thiệu về kênh Youtube của mình, đây sẽ là nơi cô chia sẻ đến người hâm mộ các hoạt động thường ngày, những mặt khác trong tính cách của Jennie mà fan chưa từng thấy. Cô cũng không quên gửi tặng người xem bản cover ca khúc When Will My Life Begin?, OST của bộ phim hoạt hình Tangled , do Mandy Moore thể hiện.





Minh họa cho ca khúc, Jennie đã quay lại các hoạt động thường ngày của mình như lời bài hát: giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, vẽ tranh, đọc sách.... cùng với đó là phần hậu trường vô cùng vui nhộn. Trông Jennie không khác gì một cô bạn nhà bên với tính cách hoạt bát, đáng yêu.





Cô nàng siêu cấp đáng yêu trong vlog đầu tay (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi thông tin Jennie “lấn sân” làm Youtuber, không ít người hâm mộ đã vô cùng vui mừng và phải bấm đăng ký ngay cho cô nàng. Không hổ danh là “nhóm nhạc Youtube”, chưa đầy 24 giờ, Jennierubyjane Official đã thu về hơn 1.6 triệu lượt đăng ký, hơn 5.5 triệu lượt xem cho video đầu tiên. Với sức nóng của Jennie hiện nay thì con số này chắc chắn sẽ còn tăng theo cấp số nhân.





Con số đăng ký và lượt xem ấn tượng trên Jennierubyjane Official trong 23 tiếng (Ảnh: Chụp màn hình)