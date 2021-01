4 câu chuyện kinh dị có thật: Cái chết đầy ám ảnh của Elise Lam, gia đình bị ma ám và cuộc gọi bí ẩn

Cái chết của Elise Lam





Một trong những vụ án kinh hoàng cho đến thời điểm này vẫn chưa tìm được kẻ thủ ác phải kể đến cái chết đầy ám ảnh của Elisa Lam. Theo những nguồn tin trước đó, lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lam là vào ngày 31/1/2013 tại sảnh khách sạn Cecil ở trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ).

Cái chết của Lam gây ám ảnh cho nhiều người (Ảnh: Internet)

Được biết trước đó cô đã có chuyến nghỉ mát ở bờ biển phía Tây. Mọi hoạt động đều được cô đăng tải trên blog cá nhân và bố mẹ cô đều xem chúng mỗi ngày. Tuy nhiên, đến ngày 31/1, cô không còn gọi điện cho bố mẹ nữa. Lam biến mất hoàn toàn. Sau đó, cảnh sát đã phải vào cuộc để truy tìm dấu vết của cô.





Dù đã điều tra rất kĩ nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm kiếm được điều gì. Đến tháng 2, cảnh sát trích xuất camera và phát hiện ra những khoảnh khắc cuối cùng của Lam trong thang máy của khách sạn. Điều đáng sợ là Lam đã có các hành vi rất lạ trong thang máy như nói chuyện một mình, nhìn xung quanh các góc cửa thang máy, cúi mình trong góc, mở và đóng cửa lại.





Nhưng video trích xuất camera cũng không thể giải thích được cho sự mất tích bí ẩn của Lam. Nhiều người cho rằng cô đã bị ma ám, bị chứng rối loạn tâm thần nên mới có những hành động lạ lùng như vậy.

Bể nước nơi xác cô gái trẻ được tìm thấy (Ảnh: Internet)

Điều ghê rợn nhất có lẽ là những “dấu hiệu” đầu tiên về sự biến mất của Lam xuất hiện trong khách sạn. Nhiều vị khách bắt đầu phàn nàn về nguồn nước tại khách sạn Cecil Hotel. Cô Sabina Baugh, người đã ở khách sạn 8 ngày trong suốt quá trình điều tra cho biết: “Khi bật vòi nước lên, một dòng nước đen chảy ra khoảng 2 giây sau đó nó trở lại bình thường”. Vị của nước thì vô cùng kinh khủng, Baugh tiết lộ thêm rằng nước có vị rất ngọt nhưng lại có điều gì đó rất lạ”.





Các vị khách tại đây đã phải sử dụng nguồn nước đáng sợ này trong nhiều tháng. Cho đến ngày 19/2, một nhân viên khách sạn đã tiến hành kiểm tra bồn chứa và kinh hoàng khi phát hiện thi thể đang phân hủy của Lam ở trong bể. Một số vật dụng cá nhân của cô cũng được tìm thấy gần hiện trường.

Sau khi khám nghiệm tử thi, công an chết luận rằng Lam chết là do tai nạn. Tuy nhiên, người ta đã chỉ ra điểm bất thường của vụ án. Cửa vào tầng thượng của khách sạn được đảm bảo an toàn rất kỹ có cả khóa an toàn, nếu có người tự ý mở sẽ có tiếng chuông báo động. Chính vì vậy, cái chết của Lam thực sự là một bí ẩn đến giờ vẫn chưa còn giải đáp.





Lời nguyền ở thành phố Indianapolis (Mỹ)





Cách đây vài năm, Indianapolis Star từng đăng tải môt bản báo cáo dài, trong đó nói về một gia đình bị “ma ám”. Theo tác giả Latoya Ammons những đứa trẻ của gia đình này có những hành động rất đáng sợ: Như leo lên các bức tường cao, bỗng nhiên bị ném ngang qua phòng và có những cử chỉ bất thường rất đáng sợ.

Ngôi nhà ma ám được đưa tin (Ảnh: Soha)

Ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là tượng tượng hay chỉ là tình tiết trong các phim kinh dị, nhưng tất cả những điều tác giả kể trên được chứng thực bằng 800 trang hồ sơ chính thức.





Một trong những phần đáng sợ nhất của bài viết kể về phân đoạn một đứa trẻ 9 tuổi bị ám. Theo đó, đứa bé này có “nụ cười kỳ lạ” và có khả năng đi ngược lên trần nhà. Một trường hợp khác được miêu tả lại như sau: “Cô bé 12 tuổi đã kể lại cho các bác sĩ rằng, đôi lúc em cảm thấy như bị nghẹt thở và bị ai đó ấn đầu xuống khiến em không thể nói chuyện hay di chuyển được”.

Đáng sợ hơn, cô bé còn nghe thấy một giọng nói vang vảng bên tai rằng em sẽ không bao giờ nhìn thấy gia đình nữa và sẽ chết trong 20 phút nữa”.





Lời đe dọa bị giết qua điện thoại





Vào năm 2007, tờ ABC News đã đưa tin về việc một loạt cuộc gọi bí ẩn đến các gia đình và đe dọa sẽ giết hết tất cả thành viên. Tuy nhiên, những kẻ này lại biết chính xác gia đình đó đang làm gì và nói được quần áo mà họ đang mặc.

Những kẻ rình rập

Sau khi bỏ ra số tiền lên đến $1.300.000 để có được ngôi nhà mơ ước, một gia đình ở New Jersey (Mỹ) bắt đầu nhận được mối đe dọa giết người đáng sợ từ người tự nhận mình là "The Watcher".