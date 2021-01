Chuyện khó tin: Tuyết rơi trắng xóa sa mạc Sahara, lạnh -3 độ C

Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới nằm ở phía bắc châu Phi và có tới 2,5 triệu tuổi, đây là hoang mạc lớn thứ 3 trên Trái đất (sau Châu Nam Cực và vùng Bắc Cực), với diện tích “khủng” lên đến 9 triệu km², xấp xỉ diện tích của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sahara nổi tiếng là một trong những nơi có khí hậu nóng nhất hành tinh, lượng mưa cũng rất thấp. Vậy mà mới đây, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Karim Bouchetata đã ghi lại được khoảnh khắc thiên nhiên hiếm có tại sa mạc này.

Đoạn video ghi lại cảnh tuyết rơi trắng xóa tại Sahara được nhiếp ảnh gia Karim ghi lại

Cụ thể, trong đoạn video mà nhiếp ảnh gia đăng tải, cả một vùng rộng lớn sa mạc Sahara thuộc thị trấn Ain Sefra, Algeria được bao phủ trắng xóa bởi băng tuyết. Lần cuối cùng nơi này xuất hiện tuyết là vào tháng 1 năm 2018 và anh Karim lại rất may mắn khi bắt trọn được khoảnh khắc tuyệt diệu này.

Cả vùng sa mạc rộng lớn khoác lên "tấm áo mới" màu trắng tinh khiết (Ảnh: Karim Bouchetata)

Rất hiếm khi sa mạc rơi tuyết (Ảnh: Karim Bouchetata)

Theo Dự báo thời tiết vào thời điểm xảy ra tuyết rơi hôm 13/1, nhiệt độ tại “chảo lửa” chỉ chạm ngưỡng -3 độ C. Một số chuyên gia cho rằng nguyên nhân gây ra tuyết tại Sahara có thể do một cơn áp thấp mạnh bất thường hình thành ở vùng cao so với mặt biển đi qua đây. Áp thấp đã gây ra gió mạnh, làm không khí lạnh hơn và tạo điều kiện để tuyết rơi. Hình ảnh tuyết trắng xen lẫn với cát vàng tạo nên tuyệt tác thiên nhiên hiếm có.