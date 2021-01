Người phụ nữ chỉ có nửa thân trên vẫn cố chấp mang bầu giờ ra sao?

Người phụ nữ nghị lực trên tên Lữ Quyên, sinh năm 1987, đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc. Ở độ tuổi 17, đẹp nhất của người con gái, chị chẳng may gặp tai nạn ô tô khiến 2 chân bị giập nát buộc phải cắt bỏ. Kể từ đó, chị chỉ sống với một nửa phần thân trên chỉ dài 76cm. Dù gặp phải tai nạn kinh hoàng, khiến mình bị tật nguyền nhưng Lữ Quyên vẫn rất kiên cường nói với cha mẹ: “Con không sao đâu. Được sống đã là điều may mắn nhất rồi!”.

Dù không lành lặn nhưng chị Lữ vẫn quyết tâm mang thai (Ảnh: Internet)

Tuy găp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng người phụ nữ ấy không lúc nào ngừng cố gắng, quyết không đầu hàng. Mọi chuyện chị đều tự lo liệu tránh ảnh hưởng đến người thân. Ông trời cũng vì thế mà run rủi cho chị gặp được anh Hà Thủ Khuê, bản thân anh cũng là người khuyết tật đôi chân do di chứng của bại liệt hồi nhỏ.





Năm 2010, hai người quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Do chị Lữ và anh Hà đều bị khiếm khuyết, không thể mang thai tự nhiên nên anh Hà khuyên vợ nên nhận con nuôi thay vì tự sinh con. Dù chỉ còn nửa thân trên nhưng chị Lữ vẫn mong muốn có một đứa con do đích thân mình hạ sinh.





Bốn năm sau, chị Lữ tới bệnh viện bày tỏ nguyện vọng được thụ tinh nhân tạo. Sau rất nhiều lần bị từ chối, cuối cùng các bác sĩ cũng chấp thuận. May mắn lại đến với anh chị khi đã thụ thai thành công một cặp song sinh. Người thường mang thai khó một thì chị Lữ mang thai khó mười. Mang thai đôi, bụng to khó đi lại nên hầu hết thời gian chị phải ngồi xe lăn. Thế nhưng, với sự chăm sóc tận tâm của anh Hà, chị Lữ đã trải qua thai kỳ an toàn và hạ sinh 2 bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh.

Chị Lữ cùng hai người con trai khỏe mạnh, đáng yêu

Như hiểu được sự khó khăn của bố mẹ, hai bé trai vô cùng ngoan ngoãn, ít quấy khóc. Có con cũng khiến tâm trạng chị Lữ trở nên cởi mở hơn, thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ lên trang cá nhân. Những hình ảnh giản dị của anh chị cùng 2 con trai đã thu được gần 1 triệu người theo dõi. Ai cũng đều cảm phục nghị lực phi thường của người mẹ cụt chân.





Sau khi trò chuyện với nhiều người, biết họ có hứng thú với đặc sản quê hương mình như khoai tây, trứng ngỗng… chị Lữ đã bắt đầu hoạt động kinh doanh trên trang cá nhân của mình. Nhiều lúc đắt hàng, chị phải huy động thêm cả nông sản của bà con hàng xóm. Việc bán hàng online cũng giúp kinh tế gia đình chị ổn định hơn. Nói về vợ của mình, anh Hà không giấu nổi sự tự hào: “Dù chúng tôi có khuyết điểm nhưng vợ chồng tôi làm việc không hề thua kém người khác. Cô ấy là người chăm chỉ và tháo vát”.

Cả gia đình chị Lữ hạnh phúc bên nhau

Không chỉ nghị lực, giỏi buôn bán, chăm sóc chồng con, chị Lữ còn là người con dâu rất hiếu thảo. Dù không tiện di chuyển nhưng công việc nhà, nấu ăn đều do bàn tay chị đảm nhận. Sợ bố mẹ già yếu không có tiền tiêu, chị Lữ còn thường xuyên gửi tiền tiêu vặt cho các cụ. “Từ khi cô Lữ về làm đau, gia đình này ngày càng phất lên ấy chứ!. Cô ấy không chỉ chăm chỉ làm việc mà còn rất hiếu thuận với bố mẹ chồng”, một người hàng xóm chia sẻ.





Đối với chị Lữ, cô quan niệm rằng dù khuyết tật hay không, muốn sống tốt phải dựa vào chính bản thân mình. “Tôi muốn các con hiểu được chỉ có lao động mới tạo ra hạnh phúc”, chị Lữ nói. Câu chuyện của chị Lữ thực sự chạm đến trái tim của nhiều người, chị cũng chính là tấm gương của tình mẫu tử thiêng liêng, sự nghị lực vươn lên trong cuộc sống.