Phẫn nộ hành động ‘tấn công’ tài khoản MXH nam thanh niên Sa Pa tử vong vì quay video Tiktok

Chiều ngày 15/1 vừa qua, cơ quan công an tỉnh Lào Cai xác nhận sự việc một nam thanh niên tử vong khi ngã từ trên mái nhà xuống mặt đất. Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là do trèo lên mái nhà quay video Tiktok. “ Nam thanh niên này đã trèo lên mái nhà để quay clip nhưng không may giẫm vào tấm tôn mỏng nên rơi xuống đất ở độ cao khoảng 10m”, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết.





Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: FB)

Được biết, nạn nhân tên H.Q.B (sinh năm 2001), quê quán tại xã Thống Nhất, TP. Lào Cai. Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, B là chủ nhân của một kênh Tiktok có hơn 150 nghìn lượt theo dõi và hơn 3,3 triệu lượt thích cho các clip đã được đăng tải.





Ngay sau khi báo chí, mạng xã hội đưa tin về sự việc, nhiều người đã gửi lời động viên, chia buồn cùng gia đình bạn B. Tuy nhiên, một số người với tâm lý tò mò đã tìm đến tài khoản MXH cá nhân của B và để lại những bình luận khiếm nhã. Bên cạnh việc chỉ trích, lên án hành động dại dột của nam thanh niên, những tài khoản này còn sử dụng lời lẽ cay độc đáng phẫn nộ.





Lời lẽ cay độc, thậm chí là cợt nhả của một số tài khoản facebook để lại dưới bài viết của nạn nhân (Ảnh: FB)

Không chấp nhận được hành động của một số tài khoản trên, nhiều người đã để lại comment phản đối và bày tỏ sự khó hiểu trước hành động tán tận lương tâm của những tài khoản này. Một vài bình luận dưới bài viết như: “Không quen không biết, cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến các bạn, tại sao phải buông ra những lời cay nghiệt như thế”, “Người mất cũng mất rồi, mọi người nên lấy đó là bài học chứ chửi rủa người ta thì có ích gì, còn mang nghiệp vào thân”....