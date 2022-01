Bà Phương Hằng tiết lộ cố NS Chí Tài qua đời có liên quan đến Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên

Tối ngày 22/1 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Như thường lệ, nữ đại gia Bình Dương “chỉ mặt gọi tên” một số người nổi tiếng và tiết lộ thông tin “mật” khiến cộng đồng mạng không khỏi “ngỡ ngàng ngơ ngác đến bất ngửa”.

Bà Phương Hằng tiết lộ sự thật về nguyên nhân cái chết cố nghệ sĩ Chí Tài

Cụ thể, bà Phương Hằng đã nhắc đến vụ việc cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng, đồng thời khẳng định danh hài Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có liên quan đến chuyện này.

Chia sẻ trên buổi phát sóng trực tiếp, bà Phương Hằng nói: “Riêng Chí Tài chết dưới tay Võ Hoàng Yên chứ không đâu xa hết á. Cũng bấm huyệt về 2 - 3 ngày sau đột quỵ luôn. Hoài Linh biệt tích không dám lên tiếng vì sợ liên lụy cái chết của Chí Tài. Đúng không Hoài Linh?

Bây giờ Hoài Linh nói không thì lên công chúng đăng đàn đối đầu với bà Hằng đi. Hoài Linh có đưa Chí Tài đến gặp ông Yên chữa bệnh và về chết không? Lên đi. Sợ đến không dám ho luôn. Vì sao? Vì Hoài Linh thừa biết tại sao Chí Tài chết đúng không, nhưng Hoài Linh là cây đa cây đề nên không có nghệ sĩ nào dám tố cáo, chỉ hé ra Chí Tài đi chữa bệnh ông Võ Hoàng Yên về đột quỵ chết. Y như những con người đã chết dưới tay Võ Hoàng Yên.”

Clip bà Phương Hằng tiết lộ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có liên quan đến cái chết của NS Chí Tài (Nguồn: Nguyễn Phương Hằng)

Phát ngôn gây shock của bà Phương Hằng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Đặc biệt người hâm mộ cặp đôi Chí Tài - Hoài Linh cảm thấy bức xúc, phẫn nộ trước chia sẻ thiếu bằng chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tình cảm của hai danh hài. Bởi ai cũng biết “cặp bài trùng” Chí Tài - Hoài Linh giống như anh em ruột, gắn bó trên sân khấu lẫn cuộc sống suốt 20 năm. Thời điểm Chí Tài qua đời, đích thân Hoài Linh đã đứng ra lo chu toàn hậu sự, tiễn đưa thi hài đàn anh về Mỹ đoàn tụ cùng vợ.

Chí Tài và Hoài Linh là anh em thân thiết

Một vài bình luận bày tỏ sự bức xúc từ phía cư dân mạng về chia sẻ của bà Phương Hằng:

“Cái gì cô cũng nói được. Dạo này cô thấy mình mất fan quá hay gì?”

“Không nên lôi người đã mất vào drama này. Chí Tài là bị đột quỵ do gắng sức quá mà.”

“Những gì bà nói đều không có, tốt nhất im lại cho người đã khuất được yên nghỉ!”

“Cô Bé Heo mà biết tin này chắc sốc đợt 2 quá!”

“Mấy nay view hơi thấp nên bà Hằng bắt đầu xàm rồi đấy. Không nên lôi người đã khuất vào cuộc chứ?”

Trước đó, chiều ngày 9/12/2020, quản lý cũ cho biết nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào khoảng 15h20 tại bệnh viện, sau khi đột quỵ tại nhà riêng. Theo Tuổi Trẻ Online, cố nghệ sĩ được người dân phát hiện nằm bất tỉnh ở cầu thang bộ tầng 7, chung cư danh hài sinh sống tại quận Phú Nhuận. Ngay sau đó, ông được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.