Clip: Cô gái trẻ tát thẳng mặt kẻ biến thái suốt 3 phút sau khi bị động chạm vòng 3 trên tàu điện

Clip bị kẻ biến thái động chạm vòng 3, cô gái trẻ thẳng tay trừng trị, bạt tai suốt 3 phút không ngừng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip một cô gái trẻ liên tiếp dùng tay tát thẳng mặt một người đàn ông - kẻ được cho là có hành vi biến thái, động chạm vòng 3 của cô gái này trên tàu điện ngầm.

Trong đoạn clip, cô gái 27 tuổi đang đứng trước mặt kẻ biến thái vừa mới “động tay động chân” với mình. Cô liên tục mắng chửi rằng: “Thích sờ lắm à? Còn muốn sờ nữa không?”, đáng chú ý vừa sỉ vả, cô gái này vừa tát tới tấp vào mặt tên gã đàn ông trước sự chứng kiến của các hành khách trên chuyến tàu.

Đáng chú ý, gã đàn ông 32 tuổi đã phải ngồi im chịu bạt tai từ cô gái trong suốt 3 phút mà không dám phản kháng và chỉ đưa tay lên che mặt. Khi tàu dừng ở trạm kế tiếp, cô gái đã túm chặt kẻ sàm sỡ và dưới sự giúp đỡ của nhân viên nhà ga giao hắn cho cảnh sát Nam Kinh.

Cơ quan chức năng ngay sau đó đã tiến hành xác nhận, bắt giữ nghi phạm sàm sỡ người khác. Dù cô gái trẻ đã tấn công nghi phạm, song hành động của cô không gây tổn thương nghiêm trọng cho hắn nên không cần chịu phạt.

Được biết, sự việc xảy ra trên một chuyến tàu điện ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./