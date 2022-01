Clip hiện trường 3 nam thanh niên táo tợn xịt hơi cay, trói chủ nhà để cướp điện thoại

Your browser does not support HTML5 video.

Clip hiện trường vụ chủ nhà bị 3 nam thanh niên khống chế, xịt hơi cay, cướp 3 điện thoại (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo thông tin từ Cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), ngày 9/1, Cơ quan điều tra quận này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào chiều 8/1 trên địa bàn.

Trước đó, anh T. (25 tuổi, sinh sống tại căn hộ ở tầng 3 tòa chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã rao bán 1 chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu Samsung Note 10 plus trên MXH.

Chiều ngày 8/1, 1 nam thanh niên gọi điện cho anh T. để hỏi han và có bày tỏ mong muốn được mua lại chiếc điện thoại. Sau khi thỏa thuận, nam thanh niên đã ngỏ ý hẹn đến nhà riêng của anh T. để xem điện thoại.

Anh T. bị xịt hơi cay vào mặt dẫn đến những vết bầm tím

Khoảng 17 giờ cùng ngày, có 3 thanh niên tìm đến căn hộ của anh T. đang sinh sống. Nhân lúc sơ hở, 3 nam thanh niên đã sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T.. Sau đó, các đối tượng đã hành hung anh T. rồi dùng dây chuẩn bị sẵn, trói chân tay anh T..

Trước khi bỏ đi, 3 nam thanh niên còn lục lọi khắp căn phòng, lấy đi 3 chiếc điện thoại.

Về phía anh T., may mắn chỉ bị xây xát, tổn thương nhẹ trên cơ thể.