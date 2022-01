Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên qua đường thiếu quan sát, suýt nữa làm "mồi" cho gầm xe tải (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 16h13' chiều ngày 30/12 vừa qua, chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc.

Đoạn clip được camera hành trình 1 chiếc xe ô tô di chuyển ngược chiều ghi lại cho thấy, nam thanh niên di chuyển từ một con hẻm nhỏ, bên cạnh có trạm đổ xăng.

Dù xung quanh thông thoáng, không khuất tầm nhìn nhưng khi anh chàng có ý định phóng qua đường thì bất ngờ phanh gấp, khựng lại một vài giây rồi lao vào đầu bánh xe tải.

May mắn tài xế xe tải đã kịp phanh lại tránh kéo lê chiếc xe máy cùng nam thanh niên. Ngay sau khi xảy ra va chạm, anh chàng nhanh chóng đứng dậy, tài xế xe tải cũng xuống xe để giải quyết.

Rất may vụ va chạm giao thông không có thương vong. Hậu quả là phần bánh trước xe máy bị móp méo.

Không ít người sau khi xem xong đoạn clip đã chỉ trích nam thanh niên quá thiếu cẩn trọng khi tham gia giao thông. Chỉ một vài giây thiếu quan sát thôi cũng có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Tết nhất đến nơi rồi mọi người đi ra đường nhớ cẩn thận nhé!", "Nhẹ chân ga thôi các bác, khiếp quá đi mất", "Thanh niên đi kiểu gì thế?", "Đi qua đường mà chỉ như nhìn thẳng rồi phóng chứ không quan sát hai bên ấy!", "Tý nữa thì làm tội cả tài xế xe tải"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./