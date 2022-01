Clip: Quyết không nhường đường, tài xế xe con bất ngờ đâm trực diện đầu xe tải trong lối nhỏ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe con quyết không nhường đường, thách thức đâm trực diện đầu xe tải (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại vụ va chạm giao thông gây tranh cãi.

Theo trích xuất từ camera hành trình chiếc xe tải ghi lại cho thấy, xe tải và xe con cùng đi vào một con ngõ nhỏ từ hai chiều khác nhau.

Độ rộng của con ngõ chỉ đủ để 1 trong 2 chiếc xe đi qua, 1 tài xế buộc phải nhường đường, đi lùi về phía sau.

Phát hiện xe con đi từ phía ngược chiều vào ngõ, tài xế xe tải đã nhanh chóng cho dừng xe. Lúc này, tài xế xe con không biết vì lý do gì mà đã phóng thẳng, đâm trực diện vào đầu xe tải.

Cú va chạm có vẻ khiến đầu xe tải bị móp nhẹ. Ngay lập tức, tài xế xe tải đã bước xuống xe xem tình hình. Tài xế xe con cũng lùi xe về phía sau.

Đoạn clip khiến nhiều dân mạng tranh cãi, thắc mắc lý do xe con lại đâm vào đầu xe tải. Một vài bình luận từ phía dân mạng: "Bỏ tiền mà đền thôi mà có gì đâu", "đúng kiểu kèn cựa nhau làm cái gì", "húc nhau rồi đền rồi nhé!", "2 con dê qua đường"...

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ va chạm./