Clip tài xế ôtô bỏ chạy sau khi tông ngã người đàn ông đi xe máy: Ai đúng ai sai ?

Clip tài xế ô tô gây tai nạn cho xe máy rồi bỏ chạy khiến dân mạng tranh cãi (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được ghi lại xảy ra vào khoảng 15h45’ chiều ngày 8/1 trên đoạn đường mới qua xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Theo clip được camera hành trình một ô tô đi ngược chiều ghi lại cho thấy, hai phương tiện di chuyển từ 2 làn khác nhau, chiếc xe máy đi thẳng, ô tô đi từ phía tay trái sang.

Thời điểm xảy ra va chạm, tài xế xe ô tô cho xe nhập làn đi thẳng và xe máy di chuyển với tốc độ khá cao, kết hợp với việc không quan sát đã khiến xe máy đâm vào bên sườn xe ô tô.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện ngã sõng xoài trên mặt đường. Riêng chiếc xe trượt dài, tiếp tục va chạm với một phương tiện đi ngược chiều khác.

Được biết, tài xế điều khiển ô tô sau khi gây tai nạn đã nhanh chóng phóng ga rời khỏi hiện trường, mặc kệ người đi xe máy nằm đau đớn trên đường.

Ngay sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã tranh cãi quyết liệt để xem ai là người có lỗi trong tình huống giao thông trên. Đa số công chúng đều khẳng định cả hai tài xế đều sai khi không ai chịu nhường đường, phóng nhanh và không chịu quan sát xung quanh.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./