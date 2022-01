Clip tạt đầu xe cùng chiều, ôtô con nhận cái giá đắt: Lật ngửa, xoay nhiều vòng trên đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ngang ngược tạt đầu xe đi cùng chiều, tài xế xe ô tô xanh nhận cái kết đắng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên group tai nạn tổng hợp bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn kinh hoàng giữa 2 chiếc xe ô tô con.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, hai chiếc xe đi cùng chiều đang lưu thông trên đường. Lúc này, tài xế xe ô tô màu xanh phóng nhanh từ phía sau vượt lên trước, chèn ép chiếc xe con có lắp camera hành trình.

Đáng nói tài xế xe bị chèn ép nhất quyết không cho xe ô tô xanh vượt lên, thậm chí còn xảy ra va chạm. Cú đẩy giữa hai xe khiến chiếc ô tô màu xanh mất lái, lật ngửa, xoay nhiều vòng trên đường.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng./