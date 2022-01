Your browser does not support HTML5 video.

Clip bé trai nghịch ngợm ném pháo vào ống cống khiến nắp cống bật lên không trung, trúng mặt (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip tai nạn pháo được cho xảy ra tại Thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi lại cho thấy, hai cháu bé đang chơi đùa ngoài lối đi thì bất ngờ cháu bé mặc áo khoác sẫm màu đốt pháo rồi ném vào miệng một chiếc cống.

Chỉ vài giây châm ngòi, quả pháo phát nổ, chiếc nắp cống bất ngờ hất lên cao khoảng 60 cm. Cú nổ khiến cháu bé bị chiếc nắp cống bật thẳng vào mặt, văng lên không trung rồi vỡ thành nhiều mảnh. Trong khi đó, cháu bé mặc áo khoác đỏ may mắn chạy thoát.

Nghe thấy tiếng động lớn, một số người dân đã chạy đến kiểm tra cậu bé. Ngay sau đó, cháu bé đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Đoạn clip khiến nhiều người sau khi cảm thấy kinh sợ, nhất là khi Tết Nguyên Đán đang dần tới, nhu cầu chơi pháo của người dân cũng tăng cao, tiềm ẩn những nguy hiểm, đặc biệt là đối với con trẻ.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Cuối năm rồi không nên chơi pháo nha mọi người!", "Cái cống nó nén khí gặp lửa thì 1s là nổ tung rồi", "May là cháu nó không sao đấy!", "Nổ khí metan rồi", "Tốt nhất là đến tết không pháo gì hết, nhà nước cũng đâu có cho nổ đâu, toàn dùng chui thôi", "Khiếp thật!"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./