Clip: Tưởng con đã lên xe, người mẹ phóng xe đi mất trước tiếng gọi thất thanh của bé trai

Mới đây một đoạn clip ghi lại tình huống oái oăm của một bà mẹ khiến cộng đồng mạng phải bật cười.

Theo camera ghi lại vào buổi sáng, người mẹ này đang loay hoay khởi động xe, còn bé trai đang khóa cổng, vai vẫn còn đeo cặp sách. Khi xong xuôi, cậu leo lên xe nhưng không rõ vì nguyên do gì lại leo xuống.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip con trai đứng bơ vỡ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bất ngửa khi mẹ "phóng" xe đi mất hút dù mình chưa lên xe (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Bà mẹ cứ tưởng con đã yên vị phía sau, liền vít ga đi thẳng. Bé trai chỉ biết ngẩn người, với theo gọi "mẹ ơi" đầy bất lực.

Tình huống khiến nhiều người vừa thương vừa thấy buồn cười. Một vài bình luận bày tỏ từ phía cư dân mạng: "Chả nhìn xem lên chưa, có ngày lại ngã ngửa ra ấy", "sợ quá mong bậc phụ huynh chú ý con trẻ hơn", "Nhìn quả tốc độ lao từ vỉa hè xuống đường thế kia thì lại báo hại người khác thôi, chả thèm quan sát trước sau gì cả sợ kiểu đi xe của mấy bà này dã man ấy", "Đã từng bị hai lần cả hai đều là người yêu cũ nghĩ lại vẫn thấy hài"....

Có lẽ đây là bài học nhắc nhở các bậc phụ huynh cần kiểm tra kỹ sự an toàn cho các bé sau yên xe thay vì phóng đi trong vội vàng như vậy.