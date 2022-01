Clip: Va chạm giao thông, nhóm tài xế hành hung, ẩu đả bằng cờ-lê khiến dân mạng thót tim

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông dùng cây sắt đánh liên tiếp hai nam thanh niên sau va chạm giao thông (Nguồn: Hóng biến)

Mới đây, dân mạng bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả giữa 2 nhóm tài xế.

Đoạn clip được người dân có mặt tại hiện trường quay lại cho thấy, 2 chiếc xe tải và 2 chiếc xe con bất ngờ dừng giữa đường, nghi do va chạm giao thông.

Thay vì ngồi xuống nói chuyện, giải quyết vấn đề thì nhóm tài xế lại hành hung, đánh nhau ngay giữa đường. Cụ thể, khi người đàn ông mặc đen cầm một vật nghi cờ-lê đang bị 2 nam thanh niên cởi trần trấn áp thì bất ngờ một người đàn ông khác mặc áo trắng kẻ ngang tiến đến, giật lấy chiếc cờ-lê, liên tiếp tấn công vào đầu 2 nam thanh niên kia.

Vụ việc kéo dài hơn 1 phút thì người dân xung quanh đã đứng ra can ngăn, tách nhóm tài xế ra, vụ ẩu đả mới tạm dừng lại. Đáng nói, một số người vẫn còn hung hăng muốn tiếp tục đánh nhau.

Vẫn chưa rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc nhưng hành động của nhóm tài xế khiến nhiều người tỏ ra ngán ngẩm. Vụ việc không chỉ gây nguy hiểm tính mạng mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Các bác nóng tính quá", "Chắc xảy ra va chạm rồi gọi điện kêu anh em đến cứu giúp", "Có gì các bác tài cứ ngồi xuống bảo nhau thôi chứ việc gì đánh đấm gây ảnh hưởng", "Biến căng quá. Ông bà ta có câu 1 câu nhịn 9 câu lành quả không sai"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./