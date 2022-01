Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Đại Nam tố NSƯT Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có liên quan đến cái chết của cố nghệ sĩ Chí Tài, mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền bài viết của danh hài Thúy Nga cùng một đoạn tin nhắn Hoài Linh nhắn tin cho một người khác về việc nam danh hài đưa NS Chí Tài đi gặp ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip bà Phương Hằng tiết lộ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có liên quan đến cái chết của NS Chí Tài (Nguồn: Nguyễn Phương Hằng)

Theo đó, tài khoản có tích xanh Trần Thúy Nga, được cho là danh hài Thúy Nga từng chia sẻ bài viết có nội dung như sau:

“Hôm nay, vô tình lướt thấy hình ảnh Chí Tài trong điện thoại tự nhiên chợt nhớ câu chuyện anh cũng từng được thầy Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Có ai muốn mình kể câu chuyện thầy đã từng chữa bệnh cho anh Chí Tài không thì qua tuần rảnh mình kể cho nghe nha, câu chuyện theo cách nói của anh Chí Tài là ta nói cười vỡ ruột!

Đi tìm cái hình khác mà lại ra cái hình ảnh Chí Tài , tự nhiên thấy nhớ nhiều kỷ niệm 2 anh em đi diễn chung với nhau các show ở Mỹ và các nước khác ghê..hi vọng tối nay ngủ mơ thấy ổng về cười toe toét đồng ý cho em kể chuyện anh đã từng được chữa bệnh ra sao nhà”.

Kèm theo bài viết này là hình ảnh “cặp bài trùng” Hoài Linh - Chí Tài vui vẻ chụp cùng ông Võ Hoàng Yên.

Bài viết được cho là của danh hài Thúy Nga

Về đoạn hội thoại được cho là của một người nào đó nhắn tin cho nghệ sĩ Hoài Linh cũng được cộng đồng mạng hết sức quan tâm tại thời điểm này. Cụ thể, vào ngày 4/3/2021, người này đã kể lại việc đi gặp vợ chồng ông Dũng “lò vôi”, đồng thời hỏi rõ liệu Hoài Linh có dính dáng gì đến ông Võ Hoàng Yên hay không. Lúc này, Hoài Linh khẳng định: “anh không dính gì đâu, chắc anh chị Dũng sợ anh cũng giống như anh chị ấy!”. Đáng chú ý, người nhắn tin Hoài Linh còn tiết lộ nghệ sĩ Chí Tài từng kể về việc được ông Yên chữa trị nhưng về bệnh tình trở nặng. Người này cũng lo lắng khi nghe tin Hoài Linh đưa cháu đến cho ông Yên trị bệnh, khuyên nam danh hài không nên có qua lại với ông Võ Hoàng Yên nữa.

Xôn xao đoạn tin nhắn chứng minh nghệ sĩ Chí Tài từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh

Thực hư bài viết của Thúy Nga và đoạn tin nhắn vẫn chưa rõ có thật hay không, tuy nhiên đông đảo cư dân mạng tiếp tục lan truyền, tin rằng sự việc chắc chắn có ẩn khuất phía sau. Người hâm mộ đang mong muốn phía Hoài Linh sẽ lên tiếng đính chính, tránh để tin đồn lan rộng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nam danh hài.

Trước đó, ngày 9/12/2020, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Nguyên nhân được xác định là nam danh hài đột quỵ tại cầu thang bộ tầng 7, chung cư nơi ông sinh sống tại quận Phú Nhuận. Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nghệ sĩ Chí Tài đã không qua khỏi, hưởng dương 62 tuổi.

Cặp bài trùng khó có thể thay thế của showbiz Việt

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vợ của nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ đã giao toàn quyền quyết định tang sự cho danh hài Hoài Linh, đàn em có hơn 20 năm gắn bó với cố nghệ sĩ ở trên sấn khấu lẫn cuộc sống thường ngày. Hoài Linh đã đứng ra tổ chức lễ viếng tại Việt Nam, lo lắng việc đưa thi hài đàn anh sang Mỹ đoàn tụ cùng ca sĩ Phương Loan.

Không những thế, phía gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài còn tin tưởng giao toàn bộ số tiền phúng viếng (83.000 USD khoảng 2 tỷ đồng) cho Hoài Linh để thay mặt gia đình thực hiện các công việc thiện nguyện tại Việt Nam. Danh hài Hoài Linh đã sử dụng số tiền này để xây dựng nhà tình thương cho các hoàn cảnh khó khăn theo di nguyện của Chí Tài. Chính vì vậy, đông đảo người hâm mộ không tin việc bà Phương Hằng tố Hoài Linh có liên quan đến cái chết của cố nghệ sĩ Chí Tài.