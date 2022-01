Người tố cáo Lee Naeun (APRIL) bạo lực học đường thừa nhận các cáo buộc là bịa đặt

Mới đây, công ty quản lý của April, DSP Media đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc bắt nạt học đường của APRIL Naeun.

A, người trước đây từng cáo buộc Naeun là kẻ bắt nạt học đường đã gửi một lá thư xin lỗi, thừa nhận rằng những tin đồn người này nêu ra là bịa đặt. Nữ idol cũng chấp nhận lời xin lỗi và sẽ rút đơn kiện tội phỉ báng đối với A.

Nữ thần tượng xinh đẹp vướng 2 scandal bắt nạt cùng một lúc

Toàn văn thông báo của DSP:

“Xin chào, đây là DSP Media.

Chúng tôi muốn thông báo tới các bạn về cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc bắt nạt học đường đến nghệ sĩ Lee Naeun của chúng tôi.

Vào tháng 3 năm 2021, một bài đăng trên cộng đồng mạng cho rằng Lee Naeun đã tham gia bắt nạt khi còn học tiểu học. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một tin đồn sai sự thật và DSP Media đã tiến hành đệ đơn kiện người tố cáo A vì tội phỉ báng.

Để chứng minh các nội dung trong bài đăng của A là sai sự thật, DSP Media đã thu thập đầy đủ bằng chứng và nộp cho bên điều tra. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát tuyên bố rằng A sẽ bị truy tố vì phạm tội phỉ báng người khác qua việc lan truyền những tin đồn thất thiệt.

A đã liên hệ với DSP Media với mong muốn xin lỗi Lee Naeun sau khi nhận được kết quả về hành động của họ và người này cũng đã gửi một bức thư viết tay bày tỏ sự hối hận như hình dưới đây.

Do đó, Lee Naeun đã quyết định chấp nhận lời xin lỗi của A và sẽ bãi bỏ các cáo buộc phỉ báng đối với người tố cáo.

Chúng tôi rất vui khi gửi tin tức này đến những người hâm mộ đã chờ đợi một thời gian dài.

Hơn hết, DSP Media xin được một lần nữa nhấn mạnh rằng bất kỳ và tất cả các hành vi lan truyền tin đồn thất thiệt sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Xin cảm ơn.”

Lee Naeun và Lee Hyun Joo

Ngoài cáo buộc bạo lực học đường, Lee Naeun còn bị bạn thân Lee Hyun Joo (thành viên April) khẳng định cô cùng trưởng nhóm Jeon So Min (cựu thành viên nhóm) là 2 người cầm đầu vụ tẩy chay một số thành viên trong April. Theo đó, Jeon So Min không thích Lee Hyun Joo nên đã cô lập nữ ca sĩ. Các thành viên khác không can ngăn mà còn hưởng ứng.

Naeun tiêu tan sự nghiệp sau ồn ào bắt nạt bạn cùng nhóm

Lee Naeun bị tố đã thô bạo, lấy giày và đồ dùng cá nhân của Lee Hyun Joo. Người này có khẳng định Naeun đã dùng tương đầu nành lên men - món ăn rất nặng mùi đổ vào bình nước uống của nạn nhân và giấu nó đi trong nhiều ngày. Đoạn tin nhắn Lee Naeun đe dọa bạn bè bằng cách sử dụng tên kẻ tội phạm hiếp dâm, cưỡng bức cũng khiến dân mạng Hàn Quốc bức xúc.

Công ty quản lý April cũng đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến 3 nữ ca sĩ, khẳng định mọi chuyện đều là hiểu lầm nhưng khán giả vẫn không hài lòng với cách lấp liếm trắng trợn. Họ cho rằng DSP Media đang muốn bảo vệ Lee Naeun bởi cô nàng được mệnh danh là "cá kiếm" nhất nhóm, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty qua các hợp đồng quảng cáo, đóng phim, người mẫu...

Lá thư tay Lee Naeun viết gửi người hâm mộ

Trước những cáo buộc bắt nạt bạn cùng nhóm, Lee Naeun đã viết thư tay bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng lại khiến dân mạng càng thêm phẫn nộ. Cô nàng không hề nhận lỗi mà chỉ cảm ơn những ai đã tin tưởng suốt thời gian qua. Thậm chí, cô còn cho biết không muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ.