Sáng 29/1 (27 tết âm lịch), Trang Nemo bất ngờ chia sẻ đoạn clip camera trước cửa và cho biết nhà riêng bị tạt mắm tôm. Trong clip, có 4 người đi 2 xe máy xuất hiện trước cửa nhà Trang Nemo vào lúc 2h sáng và tạt thẳng 1 xô mắm tôm vào cửa nhà rồi bỏ chạy.

Clip Trang Nemo bị người lạ tìm đến tận nhà tạt mắm tôm (Nguồn: Trang Nemo)

Từ sau cuộc "đại chiến" với Trần My, Trang Nemo trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Đây được xem là màn trả thù mang đậm phong cách "bún đậu mắm tôm". Dù không ưa Trang Nemo nhưng nhiều người đã bày tỏ sự ngán ngẩm trước hành động "bẩn thỉu" của một bộ phận anti fan. Tuy nhiên, một số người khác không loại trừ khả năng Trang Nemo tự tạo drama để nhận được sự thương cảm từ dân mạng.

Trần My và Trang Nemo hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn khi bán một loại thực phẩm chức năng giúp giảm cân

Tuy nhiên, phía nhân viên Trang Nemo đã bất ngờ xung đột với 1 cô gái "hộ tống" Trần My khiến dân mạng bức xúc

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Nghi ngờ anh lớn quận 8 đang bắt đầu hành sự nha"

"Đăng tus không làm gì thì mấy má nói yangho dỏm. Yangho online, câu view.... Còn đến khi bị tạt mắm tôm thì mấy mẹ nói: im ỉm vậy ghê lắm, yangho chơi kỳ, tiểu nhân… Sống sao cho vừa lòng quý vị."

"Ăn thua gì so với cảnh cả chục tên đàn ông cao to quây túm tóc đánh 1 người on không có ai bảo vệ bản thân cũng là cái giá phải trả."

"Sợ thật chứ, người ta cũng chỉ giúp dọn nhà sớm hơn thôi."

"Cái này là bị người ta ghét rồi tạt chứ bên chị Khanh ai làm vậy chi. Sáng xin lỗi tối hát hò như chưa có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi cho có thì thà không xin lỗi."

"Mọi chuyện đang dần lắng xuống thì tự dưng lại xin lỗi cơ."

"Giờ chỉ chờ công an vào cuộc thôi."

Trước đó, Trang Nemo đã đăng tải clip cúi đầu xin lỗi và cho biết sẽ chịu trách nhiệm theo kết luận cuối cùng của cơ quan công an về sự việc. Thế nhưng đông đảo cư dân mạng đều cho rằng cô đang diễn, không hề có chút thành tâm xin lỗi Trần My và cô gái bị đánh hội đồng tại quán.