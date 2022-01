'Squid Game' Oh Young Soo thắng giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại quả cầu vàng thứ 79

Oh Young Soo (người chơi số 001) là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Quả Cầu Vàng. Nam diễn viên gạo cội giành chiến thắng trước Brett Goldstein từ Apple+ TV “Ted Lasso”, Kiran Culkin từ HBO “Succession”, Mark Duplass và Billy Crudup từ Apple+ TV“The Morning Show”.

Oh Young Soo trong vai Oh Il Nam (Người chơi 001) trong Squid Game - "Trò chơi con mực".

Trước đó, đại diện của Netflix xác nhận thông tin đạo diễn “Squid Game” Hwang Dong Hyuk và hai diễn viên Lee Jung Jae, Oh Young Soo không có mặt tại Quả Cầu Vàng bởi tình hình dịch Covid-19, các quy định tự cách ly và việc Netflix không gửi bộ phim đến giải thưởng.

Theo giới thạo tin, việc người trong ngành cân nhắc không dự Quả Cầu Vàng một phần do bê bối của giải thưởng gần đây bị tẩy chay cùng cáo buộc phân biệt chủng tộc, giới tính.

Oh Young Soo và bạn diễn cặp trong trò chơi bắn bi - Lee Jung Jae.

Squid Game: Trò chơi con mực là bộ phim kể về cuộc đấu trí, đấu sức của 456 người đang kẹt tiền chấp nhận tham dự một lời mời kỳ lạ: thi đấu trong vòng 6 ngày với 6 trò chơi dân gian khác nhau, điều kiện đi kèm nếu không vượt qua được thử thách họ sẽ phải bỏ mạng. Đón chờ họ là tổng giải thưởng hấp dẫn lên đến 45,6 tỷ Won (khoảng 20 tỷ VNĐ) cho người sống sót sau cùng.

Trong phim, tài tử gạo cội Oh Young Soo hóa thân vào vai Oh Il Nam, người chơi mang số báo danh 001, ông cụ bị ung thư não và là người chơi lớn tuổi nhất. Chia sẻ trên truyền hình, nam diễn viên 76 tuổi thừa nhận, việc tham gia Trò chơi con mực và chơi các trò chơi khiến ông cùng đồng nghiệp như được quay trở về tuổi thơ: "Chúng tôi thấy vui khi được chơi đùa như những đứa trẻ lớn xác. Đó thực sự là quãng thời gian hạnh phúc", Oh Young Soo nói.

Nam diễn viên lớn tuổi tại hậu trường phim Squid Game

Khi được hỏi về quan điểm sống, tài tử kỳ cựu nói: "Xã hội ngày này chỉ thừa nhận hay quan tâm tới những người đứng ở vị trí số một, như thể những vị trí khác đều vô nghĩa. Nếu chỉ có vị trí số một tồn tại thì vị trí số hai chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng các bạn hãy nghĩ rằng, để đứng ở vị trí thứ hai, ta có thể thua người đứng đầu nhưng vẫn giỏi hơn người đứng thứ ba.

Vì thế, suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là người thắng cuộc. Tôi tin rằng, một người chiến thắng thực sự là một người làm việc chăm chỉ, bền bỉ theo đuổi những gì mình mong muốn. Những người có tính cách như vậy chính là người chiến thắng".