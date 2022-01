Chiều tối ngày 16/1, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả giữa hai hot girl bán hàng online Trần My và Trang Nemo.

Clip nhóm Trần My và Trang Nemo ẩu đả (Nguồn: FBNV)

Nguyên nhân xảy ra vụ việc được cho là xích mích khi 2 cô nàng cùng bán một sản phẩm giảm cân. Phía Trang Nemo khẳng định Trần My bán hàng 'dỏm' nhưng rao bán dưới cái mác lấy cùng chỗ, bán rẻ hơn, thậm chí còn lấy hình ảnh mà không chịu xin phép.

Trang Nemo và Trần My

Ban đầu hai cô nàng chỉ lời qua tiếng lại trên mạng xã hội TikTok nhưng sau đó Trần My đã đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết dứt điểm khúc mắc. Trần My nhận lỗi về bản thân nhưng không hiểu vì lý do gì hai bên lại lời qua tiếng lại rồi lao vào 'cắn xé' nhau ngay trên sóng livestream.

1s trước khi vụ ẩu đả xảy ra

Được biết, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường là quán của Trang Nemo để giải quyết sự việc. Bên cạnh vấn đề ai đúng ai sai, dân mạng cũng lo lắng cho số phận toàn bộ hàng hóa tại 2 shop do Trần My và Trang Nemo đứng tên.

Rất nhiều người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại quán của Trang Nemo

Một số người còn cho rằng nhiều khả năng shop của Trần My và Trang Nemo sẽ 'bay màu' như vụ shop Mai Hường tại Thanh Hóa cách đây 1 tháng. Chủ shop Mai Hường chính là người đã hành hung, tống tiền 1 nữ sinh ăn trộm chân váy 160k. Sau vụ việc toàn bộ hàng hóa của shop đã bị tịch thu để tiến hành điều tra nguồn gốc xuất xứ.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Kì này công an với bên quản lý trật tự xuống khám xét giống shop Mai Hường."

"Người xin lỗi biết lỗi thì thôi đi tại Trang muốn làm lớn chuyện."

"Bà My đang nói chuyện bình thường tự nhiên nhào vô làm lớn chuyện mà bên bà Trang cũng không phải dạng vừa."

"Tính ra Trang với Trần My rất bình thường không có gì, chị kia vào làm um sùm lên ấy."

"Ai kêu tự dưng đang nói chuyện lại kéo khẩu trang người ta ra, chửi là đúng, xong đánh cái quay điện thoại đi chỗ khác liền."

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./