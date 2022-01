Video cận cảnh khống chế thanh niên Hải Phòng cướp ngân hàng 3 tỷ khiến dân mạng rùng mình

Your browser does not support HTML5 video.

Clip cận cảnh màn khống chế nam thanh niên Hải Phòng cướp 3 tỷ để mua siêu xe, cho bạn gái 50 triệu (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Liên quan đến vụ nam thanh niên dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng, mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng khống chế Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Trong clip, đối tượng cướp ngân hàng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi lực lượng chức năng. Dù dùng hết sức lực nhưng cuối cùng hắn cũng bị còng tay vào số 8. Các chiến sĩ công an cũng nhanh chóng khám xét thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường như nhiều sấp tiền mặt, 1 khẩu súng...

Đối tượng Nam tại cơ quan chức năng

Trước đó, khoảng 15h20’ ngày 7/1 vừa qua, một nam thanh niên đã dùng vật nghi là súng uy hiếp nhân viên tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng này tiếp tục cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng truy bắt; đồng thời đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh phối hợp truy bắt nam thanh niên.

Nam dùng tiền đi cướp ngân hàng để mua xe phân khối lớn, thậm chí có tin đồn anh còn đưa bạn gái 50 triệu tiêu xài

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, quê Hải Phòng). Qua trình truy bắt phát hiện Nam lẩn trốn tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thời điểm bắt giữ đối tượng, tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn chì sử dụng gây án, số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được ở ngân hàng.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm thủ tục, di lý đối tượng về Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.