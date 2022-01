Xôn xao MC Trấn Thành 'cà khịa' bà Phương Hằng cực gắt trong Hài tết 'Hẻm cụt' sau khi được giải oan

Sau 2 năm kể từ thành công vang dội của seri phim "Bố già" phiên bản điện ảnh lẫn Web Drama, MC Trấn Thành vừa chính thức trình làng siêu phẩm Hài tết trên YouTube "Trấn Thành Town" với tên gọi "Hẻm cụt". Ngoài diễn xuất chính của ông xã Hari Won, bộ phim còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt Nam như: Lê Giang, Quốc Khánh, Lê Dương Bảo Lâm, Kim Nhã…

Trấn Thành trở lại với Web Drama Hẻm Cụt

Nội dung "Hẻm cụt" có cách khai thác khá giống với "Bố già", khi đưa đưa đến những câu chuyện của những người dân lao động sinh sống trong cùng một con hẻm, nhưng nhờ màn "thay máu" một số diễn viên lẫn thêm thắt các tình tiết hài hước, bộ phim vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ yêu thích dòng phim Web Drama.

Trấn Thành cùng ekip đã khéo léo lồng một số tình huống cũng như nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội suốt năm qua, điển hình là "chị đại quận 4", người liên tiếp bị bắt khi không chịu đeo khẩu trang, đưa theo cô con gái nhỏ di chuyển khắp nơi mặc kệ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nghi vấn Trấn Thành cà khịa bà Phương Hằng trong phim online mới

Không những thế, mới đây, một số cư dân mạng còn cho rằng Trấn Thành đang nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng - CEO Công ty Đại Nam. Theo đó, trong một phân cảnh ở tập 2, nhân vật Sáu Ngọt (Trấn Thành thủ vai) đã nhún nhảy, lắc lư theo phong cách Ấn Độ, đây là điệu nhảy "đặc trưng" của nữ đại gia Bình Dương mỗi khi có dịp giao lưu văn nghệ cùng người hâm mộ phe "chính nghĩa". Nhiều netizen cho rằng nam MC "Người Ấy Là Ai" đang cố ý cover lại điệu nhảy "quẩy" banh nóc của bà Hằng.

Xôn xao clip Trấn Thành cà khịa bà Phương Hằng

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng: "Thâm thúy thật đấy!", "Coi bộ phim này phải đổi tên thành HẺM CỤT CHUYÊN KHỊA mới đúng", "Bộ phim này khịa ghê gớm luôn, nhân vật có nhân vật giống luật sư Quỳnh Như”, “Trấn Thành giống Võ Hoàng Yên quá”, “Lấy điệu nhảy bà Hằng để đốt phong long,màn khịa cực thấm của anh Thành”, “Coi phim này có nhiều thông điệp lắm”, “Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ kiện vụ này ra tòa, vì múa vũ điệu này không xin phép của Phương Hằng tôi”...

Trước đó, bà Phương Hằng đã tố MC Trấn Thành thiếu minh bạch trong chuyện kêu gọi từ thiện, không trực tiếp đi phát mà chuyển khoản cho nhiều người khác thay mình làm thiện nguyện. Thậm chí, trong 1 lần livestream, vợ ông Dũng “lò vôi” còn tuyên bố tặng nam nghệ sĩ 50 tỷ nếu chịu sao kê trong vòng 10 ngày như giao ước.

“Vàng thật không sợ lửa”, ngày 7/9/2021, MC Trấn Thành chính thức công bố 1000 tờ sao kê thời gian nhận tiền quyên góp từ 14/10/2020 đến 21/12/2020. Cùng ngày, anh cũng đăng tải một đoạn clip giải đáp toàn bộ thắc mắc của cộng đồng mạng cùng “ai đó”. Anh chia sẻ rằng nếu “ai đó” có lòng thì hãy dùng 50 tỷ giao kèo làm từ thiện.

Trấn Thành được yêu quý qua nhiều vai diễn chân chất

Không chịu dừng lại, bà Phương Hằng tiếp tục khẳng định MC đã sai ngay từ đầu khi đứng ra quyên góp nhưng chuyển cho 2 người khác. Đồng thời, bà cũng giữ nguyên lời hứa cho nam MC 5 tỷ nếu cơ quan chức năng chứng minh anh vô tội. Đến nay khi Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) lên tiếng khẳng định nhiều nghệ sĩ không sai phạm thì nữ đại gia vẫn chưa thực hiện lời hứa.