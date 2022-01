Tin tối 10/1: Diễn viên Quốc Khánh tiếp tục đóng 'Ngọc Hoàng', cận cảnh Tịnh Thất bị khám xét

Tin vui: NSND Tự Long tiết lộ 'Ngọc hoàng' Táo Quân 2022 vẫn do nghệ sĩ Quốc Khánh đảm nhận

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, NSND Tự Long đã đăng tải khoảnh khắc chụp cùng NSƯT Quốc Khánh trong hậu trường Táo Quân 2022. Theo đó, NSND Tự Long cũng tiết lộ vai 'Ngọc hoàng' năm nay vẫn sẽ do nghệ sĩ Quốc Khánh đảm nhận. "Ngọc Hoàng vẫn mặc áo vàng. Năm nay Hoàng vẫn nhẹ nhàng như xưa", nam nghệ sĩ viết.

Cận cảnh Công an khám xét Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân cùng đệ tử lộ biểu cảm thất thần

Liên quan tới những nghi vấn về sai phạm ở Tịnh Thất Bồng Lai, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai bao gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức.

Quán bánh của Việt Hương bị chê thậm tệ: 'Quán nghệ sĩ là giá trên trời chất lượng thấp'

Mới đây, một tài khoản Tiktok có tên D.N đã có bài đăng "phốt" quán của nghệ sĩ Việt Hương gây xôn xao dư luận. Theo đó, đoạn video dài gần một phút đã được đăng tải với tiêu đề: "Bỏ gần 1 củ để nhận lại được thái độ phục vụ của nhân viên và trải nghiệm tồi tệ... Say bye".

Khánh Thi ‘trễ nải’ khoe vòng 1 đầy cuốn hút, độ nóng bỏng 'ăn đứt' các tên tuổi đình đám của Vbiz

Mới đây, trên trang instagram cá nhân của mình, ‘kiện tướng dancesport số 1 Việt Nam’ vừa đăng tải khoảnh khắc xinh đẹp xuất thần và nóng bỏng khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng và thích thú.