Tin trưa 15/1: NSƯT Trịnh Kim Chi tiều tụy, hé lộ 'sổ kinh nguyệt' tại Tịnh Thất Bồng Lai

NSƯT Trịnh Kim Chi tiều tụy, thất thần trong lễ cúng 100 ngày của mẹ ruột khiến người hâm mộ xót xa

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã chia sẻ khoảnh khắc trong lễ cúng 100 ngày mẹ ruột.

Vừa bị tố là 'tiểu tam', Quỳnh Thư lại được dân mạng khui lại loạt ảnh nhạy cảm với Ngọc Trinh

Loạt hình ảnh nhạy cảm của Quỳnh Thư và Ngọc Trinh lại được dân mạng 'đào lại' giữa ồn ào nữ người mẫu bị tố 'tiểu tam' cướp chồng Diệp Lâm Anh

Đại tá Công an tỉnh Long An lên tiếng về vụ Tịnh Thất Bồng Lai, hé lộ tình tiết về sổ 'kinh nguyệt'

Liên quan đến những thắc mắc của dư luận về vụ Tịnh Thất Bồng Lai, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của tỉnh Long An, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin thêm.

Lệ Quyên chi 120 triệu để tặng món quà bất ngờ cho mẹ ruột, dân mạng nức nở khen hiếu thảo quá!

Đây là lần hiếm hoi Lệ Quyên chia sẻ ảnh bên mẹ ruột khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm.