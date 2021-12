Nghẹn lòng trước hoàn cảnh đáng thương của cô gái bị chủ shop Mai Hường đánh vì 160k tại Thanh Hóa

Tối ngày 3/12, cộng đồng mạng sục sôi trước một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị chủ shop quần áo Mai Hường tại Thanh Hóa hành hung dã man. Nguyên nhân được cho là cô gái này đã ăn trộm một chiếc chân váy có giá 160.000 đồng tại cửa hàng.

Trong suốt đoạn clip dài hơn 3 phút, chủ shop liên tục có hành động đánh, đòi cởi áo, dùng kéo đe dọa cắt tóc, cắt áo cô gái trẻ. Mặc kệ cho nạn nhân chỉ còn biết khóc lóc, quỳ gối van xin, người phụ nữ này vẫn không chịu dừng tay.

Clip cô gái bị chủ shop đe dọa, đánh đập vì ăn trộm chân váy 160k (Nguồn: FB)

Bên cạnh đoạn clip, dân mạng còn lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là chủ shop yêu cầu cô gái phải bồi thường 15 - 30 triệu, thậm chí còn đe dọa "chặt tay". Hành động ăn trộm của cô gái là không thể chấp nhận nhưng việc chủ shop hành xử thiếu văn minh cũng bị nhiều người lên án.

Cũng ngay trong đêm, một tài khoản Facebook tự nhận là quen biết đã tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của cô gái trẻ trong vụ bị chủ shop Mai Hường (Thanh Hóa) đánh, đòi bồi thường 15 - 30 triệu vì "lỡ tay" ăn trộm chân váy 160k.

Một tài khoản tiết lộ hoàn cảnh đáng thương của bé gái trong vụ chủ shop Mai Hường (Thanh Hóa) hành hung

Người này cho biết bố cô gái trẻ không may bị tai nạn qua đời khi em vẫn còn nhỏ, mẹ phải đi làm gồng gánh nuôi ông bà bị mù cùng 4 người con.

Hoàn cảnh đáng thương ấy đã được rất nhiều mạnh thường quân đứng ra kêu gọi, ủng hộ. Ngay sau khi biết sự việc mẹ em đã mang 5 triệu tới xin lỗi và mong được bồi thường. Nó không nhiều nhưng gia đình em phải đi vay mới có. Thế nhưng chủ shop đòi đủ 10 triệu mới đồng ý bỏ qua. Nhưng mẹ em đã bất lực vì không biết phải làm sao. Ngay sau đó chủ shop đã đăng tải video cắt tóc, tác động vật lý kèm theo những câu miệt thị em khiến em xấu hổ nghỉ học và bỏ nhà ra đi.

Tài khoản Facebook này còn khẳng định lời nói của mình là đúng sự thật, chấp nhận bị bay màu nick để cộng đồng mạng hiểu được hoàn cảnh đáng thương của cô gái. Ngoài ra, người này cũng cho biết hành động ăn trộm là sai nhưng có thể sửa, "chứ không phải bằng hành động quá khích của chủ shop".

Sau khi xem xong video, rất nhiều người đã bức xúc, họ còn đứng ra hô hào lấy lại danh dự cho bé gái bằng việc xóa sổ vĩnh viễn cửa hàng thời trang này bằng giá nào cũng được.