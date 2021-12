Ai sẽ thay thế NSND Công Lý đóng vai 'cô Đẩu' trong Táo Quân năm 2021?

Chưa kịp vui mừng khi VFC lên tiếng xác nhận sẽ có Táo Quân 2021, mới đây, người hâm mộ vô cùng hụt hẫng khi NSND Công Lý, người đảm nhận vai "cô Đẩu" sẽ không tham gia vì lý do sức khỏe.

"Cô đẩu" Công Lý đã gắn bó với chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân ngay từ những ngày đầu tiên cùng với Nam Tào - Xuân Bắc. Cặp đôi nam danh hài đã trở nên rất thân thuộc với nhiều thế hệ khán giả của chương trình.

NSND Công Lý sẽ không tham gia Táo Quân năm nay

Dù tiết lộ NSND Công Lý sẽ không tham gia Táo Quân nhưng nhà sản xuất vẫn chưa công bố ai sẽ thay thế nam diễn viên trong vai trò Cô Đẩu đồng hành với Nam Tào. Điều này khiến nhiều cư dân mạng vô cùng tò mò, thậm chí còn đề cử một số nghệ sĩ nổi tiếng có thể thay thế Công Lý như Hoài Linh, Xuân Hinh... Tuy nhiên, phần đông khán giả đều hi vọng đạo diễn Táo Quân sẽ tìm lý do khác để khiến "cô Đẩu" Công Lý vắng mặt năm nay.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Nói thật là thà dùng lý do cách ly hay cô Đẩu đi công tác nước ngoài chưa kịp về để vắng mặt còn hơn chứ tạm thời chưa thấy nghệ sĩ nào diễn được cái chất của Đẩu. Hoặc có thể do chú Công Lý đóng vai Đẩu thành kinh điển giống kiểu Tôn Ngộ Không của Lục Tiêu Linh Đồng, nên ai đóng tôi cũng thấy chưa tới. Năm ngoái hay năm kia gì đấy, Lâm Vỹ Dạ có đóng vai Đẩu fake, thấy chị ấy đóng cũng hài đó nhưng vẫn cứ thiếu thiếu so với Đẩu của chú Công Lý."

"Táo Quân sẽ không còn là Táo Quân nếu thiếu 1 trong ba người Xuân Bắc, Công Lý và Quốc Khánh."

"Chắc vắng mặt kiểu như Ngọc Hoàng có năm thay bằng tèo. Năm nay biết đâu kiểu được điều cử đi chống dịch hoặc offline."

"Lý do đơn giản cô Đẩu bị covid nên phải cách ly làm online. Cả triều đình làm việc online thôi."

"Mình nghĩ là sẽ tìm 1 lý do gì đó ví dụ như cô Đẩu được cử đi công tác xa không kịp về, để nói về việc năm nay vắng cô Đẩu, chứ sẽ không để 1 ai khác đóng vai thay cô Đẩu đâu."

"Nếu vậy năm nay không có vai cô Đẩu cũng được, không cần thế vai ai cả, chờ năm sau chú khoẻ rồi comeback. Có để xem là mừng, bữa thấy cmt của cô Vân Dung nói là không có nhưng mấy nay lại xác nhận là có nên vui ghê."

Trước đó, vào tối ngày 21/7, NSND Công Lý bất ngờ bị ngã phải nhập viện cấp cứu. Sau khoảng thời gian chữa trị, anh vừa được xuất viện cách đây không lâu. Trên mạng xã hội, bà xã Công Lý - Ngọc Hà vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh nam danh hài khiến người hâm mộ ấm lòng.