Ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ bị réo tên sau khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc Tế 2021

Tối ngày 4/12, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. 59 người đẹp lần lượt trải qua các phần gọi tên top 20 trình diễn áo tắm, top 10 hùng biện và dạ hội, top 5 ứng xử và công bố kết quả chung cuộc.

Clip khoảnh khắc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021

Với nhan sắc ngọt ngào, khả năng ứng xử khôn khéo cùng việc sử dụng thành thạo 2 ngôn ngữ Anh - Thái, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã xuất sắc trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam chinh phục thành công chiếc vương miện danh giá tại Miss Grand International 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành vương miện Miss Grand International 2021

Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp trang mạng xã hội tại Việt Nam. Ai cũng cảm thấy tự hào khi hai tiếng Việt Nam được gọi nhiều đến thế trên một đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. Bên cạnh Thùy Tiên, một cái tên khác cũng bất ngờ bị dân mạng réo tên. Đó chính là ca sĩ Thủy Tiên.

Tại sao Thủy Tiên lại bị dân mạng réo tên sau khi Thùy Tiên đạt danh hiệu Hoa hậu?

Lý do khiến vợ cầu thủ Công Vinh bị réo tên khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Đầu tiên phải kể đến tên của cả hai tương đối giống nhau, Thủy Tiên - Thùy Tiên, không ít người đọc lướt qua đã lầm tưởng giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" đi thi hoa hậu. Thậm chí, một số trang fanpage còn đánh nhầm tên Thùy Tiên thành Thủy Tiên. Khi tìm kiếm từ khóa Thủy Tiên trên Facebook, bạn có thể dễ dàng nhận được loạt kết quả như "Thủy Tiên Miss Grand", "Thủy Tiên đăng quang hoa hậu"...

Khi search từ khóa Thủy Tiên không khó bắt gặp loạt kết quả liên quan đến việc "Thủy Tiên đi thi hoa hậu"

Không những thế, loạt hình ảnh của Thủy Tiên từng chụp trước đó cũng bị cư dân mạng đăng tải, viết dòng trạng thái gây hiểu lầm rằng nữ ca sĩ đi thi hoa hậu. Không ít người cho rằng cho đùa này không hề hay, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của ca sĩ Thủy Tiên.

Nhiều trang fanpage còn "cà khịa" Thủy Tiên

Bên cạnh đó, chia sẻ về chiến thắng của mình tại Miss Grand International 2021, Tân Hoa hậu Thùy Tiên cho hay: "Tôi không tin giấc mơ hoa hậu nay đã trở thành sự thật. Mọi người có thể nhìn thấy điều đó qua biểu cảm của tôi khi nằm trong top 2 còn lại trên sân khấu. Qua đây, tôi muốn nhấn mạnh lại thông điệp tôi đã chia sẻ trong phần thi phỏng vấn, rằng nếu bạn biết theo đuổi ước mơ và cố gắng phấn đấu, bạn sẽ thành công. Tôi làm được, bạn cũng sẽ làm được".

Thùy Tiên xúc động gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ

Thông qua êkíp tại Việt Nam, Thùy Tiên cũng đặc biệt cảm ơn tình cảm của người hâm mộ nước nhà. Người đẹp nói: "Lúc này, cảm xúc trong tôi vỡ oà. Bao nhiêu lời cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ, tôi xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý".