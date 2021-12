Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Xe đầu kéo "điên" mất lái lao thẳng lên vỉa hè suýt tông trúng người đi đường (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông do xe đầu máy kéo gây ra. Sự việc được cho xảy ra vào ngày 28/11 tại Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ.

Đoạn clip được camera an ninh cửa hàng nơi xảy ra tai nạn ghi lại cho thấy, một cặp đôi nam - nữ đang đi ngang cửa hàng, phía trước một người đàn ông khác đang ngồi. Lúc này, một chiếc xe đầu kéo không biết từ lâu lao đến, đâm thẳng vào nhà dân bên cạnh. May mắn cả 3 người đều nhanh chóng chạy kịp nên không bị thương. Tuy nhiên, 2 người khác ngồi trong nhà đã bị đâm trúng và phải đưa đi nhập viện.

Đáng chú ý, người điều khiển xe lại chính là 2 cháu bé khoảng (12 - 16 tuổi). Nhiều khả năng bố mẹ cháu bé đã để quên chìa khóa nên 2 cháu đã nghịch ngợm trèo lên lái xe. Do không thể tự điều khiển nên đã gây ra vụ tai nạn trên.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./