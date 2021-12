Your browser does not support HTML5 video.

Clip nam thanh niên ăn trộm xe máy tại khu công nghiệp bị người dân phát hiện đánh đập không thương tiếc (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được cho xảy ra vào sáng ngày 18/12 vừa qua tại khu Công Nghiệp Quế Võ Nam Sơn, Quế Võ, Bắc Ninh.

Theo diễn biến đoạn clip, thời điểm này người dân vây bắt được tên trộm xe máy (mặc quần áo đen) khi hắn đang đột nhập vào nhà dân "hành nghề".

Bức xúc do nhiều lần bị trộm cắp, một số người dân đã lao vào đấm, đá túi bụi tên trộm. Số khác chửi bới đòi "trộm gì treo nấy" lên cổ đối tượng.

Lúc này, thanh niên chỉ biết ôm đầu đỡ đòn. Trước thái độ bất bình tĩnh này, nhiều người dân khuyên can nên để công an xử lý, tránh trường hợp xấu xảy ra.

Sau khi khống chế được tên trộm, người dân áp giải đối tượng lên xe máy đưa lên trụ sở công an phường làm việc.

Cư dân mạng sau khi xem xong clip không khỏi bức xúc trước hành vi ăn trộm của nam thanh niên. Bên cạnh đó, họ cũng hi vọng người dân nếu gặp trường hợp như trên thì không nên đánh đập kẻ cắp, tránh mang họa vào thân.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./