Clip: Biểu diễn bốc đầu lỗi, thanh niên cùng xe máy lao xuống ven sông đầy đau đớn

Một nam thanh niên tự tin thể hiện màn bốc đầu xe máy trước sự theo dõi của nhiều người. Vậy nhưng anh chàng không có được cái kết trọn vẹn, bánh xe bất ngờ bị trượt, mất lái rồi lảo đảo lao thẳng xuống con sông bên cạnh.

Clip nam thanh niên bốc đầu xe lao thẳng xuống con sông khiến nhiều người hoảng hồn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Cú ngã đau điếng khiến cả người và xe đều lấm lem đầy nước. Lúc sau, một vài thanh niên khác rất vui vẻ xuống tận nơi để giúp đỡ, vô cùng khó khăn để kéo phương tiện lên bờ. Giọng một người đàn ông nói lớn: "Đây là hậu quả của bốc đầu nha mọi người".

Đoạn clip chưa đầy 1 giây đã thu hút sự quan tâm lớn ngay khi vừa được đăng tải, tới hiện tại đã hơn 20.000 lượt xem. Dân tình chán nản lắc đầu trước hành động bốc đầu xe đầy nguy hiểm này.

Một vài cư dân mạng bày tỏ:

- "Chắc tưởng vậy là hay đây. Đi ngoài đường mà gặp mấy thanh niên như này chỉ có nép vào lề chờ cho đi qua thì mới dám đi tiếp"

- "May ở đây còn là đường nông thôn vắng vẻ đấy. Ở đường lớn mà đi như này thì làm hại người khác chết"

- "Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những trường hợp như thế này ạ"

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./