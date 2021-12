Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông 'rụng đầu', tài xế tử vong (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Cú tông mạnh khiến chiếc xe bị gãy đôi, phần đầu rụng xuống đường ray. Toàn bộ hàng hóa phía sau thùng xe văng tung tóe. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, một người đàn ông có mặt ngay gần đó đã chạy lại xem xét tình hình của tài xế.

Được biết, tài xế bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, người này đã qua đời tại bệnh viện.

Sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều ý kiến cho rằng, tài xế đã không chú ý quan sát trước khi băng qua đường ray.

Vụ tai nạn kinh hoàng này được ghi lại tại Thành Phố Rancagua, Chile.