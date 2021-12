Your browser does not support HTML5 video.

Clip người phụ nữ đi bộ qua đường bị xe tải cán ngang người (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên một hội nhóm bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sự việc được cho xảy ra tại bùng binh đồng hồ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Hình ảnh được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy, một người phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi đang đi sang đường. Khi người này đi được gần nửa đường thì bất ngờ một chiếc xe tải chở hàng rẽ phải không chú ý đã tông trúng.

Sau khi ngã xuống đường, người phụ nữ không kịp tránh nên đã bị xe tải đè ngang người. Phát hiện sự việc tài xế nhanh chóng dừng lại, lùi xe về phía sau và chạy ra xem xét tình hình. Nhiều người dân xung quanh cũng lập tức chạy đến ứng cứu.

Người phụ nữ qua được nửa đường thì bị xe tải cán ngang

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người phụ nữ đã sai khi sang đường ở nơi không đúng nơi quy định, dù cách đó chỉ vào mét có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; đi vào góc khuất của xe tải nên tài xế không kịp phát hiện dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Số khác lại nhận định cả hai đều có lỗi sai.

Một vài bình luận từ phía dân mạng:

"Sang đường vào điểm mù thế này cũng oan tài xế lắm, mà nhiều người đi cũng không đúng phần đường nữa. Tại sao kẻ phần đường dành cho người đi bộ phải cách ra 1 khoảng cũng có lý do của nó đấy."

"Người già đứng khuất như vậy thì lái xe nhìn thấy sao được đúng lúc nó cua. Với lại người đi bộ này đi cũng sai, có vạch dành cho người đi bộ qua đường mà không đi. Đừng coi đường đó của nhà mình thích đi như nào cũng được. Chia buồn cùng gia đình."

"Tài xế đi từ phía sau lên, chắc do ổng lo nhìn bên trái để rẽ ra đường không nhìn kịp bên phải, đi từ xa lên ko phải điểm mù. Khi va chạm nó lại rớt đúng vị trí điểm mù tất cả là do tài xế thiếu quan sát."

"Chạy không nhìn mà mấy bác cứ bảo điểm mù... Như vậy mà mù chỗ nào... Bác gái qua hơn nữa đường lun rồi. Bác ấy sai là không qua ngay vạch thôi."

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./