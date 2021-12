Clip: Khoảnh khắc tài xế lái xe nâng bất cẩn làm sập cổng nhà dân trong lúc chở cuộn sắt

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông điều khiển xe nâng chở cuộn sắt đâm gãy cổng nhà người dân (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh chờ hàng "siêu cấp" cồng kềnh đến từ một tài xế.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông điều khiển xe nâng hàng chở theo cuộn sắt đi vào cổng nhà dân. Do không chú ý độ cao của xe nên tài xế đã khiến cần xe nâng lên nhấc bổng thanh ngang cùng phần mái chiếc cổng.

Sau khi phát hiện sự việc tài xế đã nhanh chóng lùi lại nhưng phần trên của chiếc cổng cũng độ sập ra phía sau. May mắn không có người dân nào di chuyển trên đường.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng./