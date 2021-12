Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Khoảnh khắc thót tim xe tải chở kính cán qua người khiến 1 học sinh nguy kịch tại Thanh Hóa (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, trên diễn đàn Giao thông Quốc gia bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại một vụ tai nạn giao thông tương đối nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 20/12 tại đường ngã tư Lê Trang Tông - Lê Thánh Tông – Thanh Hóa.

Hình ảnh được camera hành trình ghi lại cho thấy, chiếc xe tải chở kính đang lưu thông qua ngã tư thì va chạm với cháu học sinh. Đáng nói, chiếc xe đã cán ngang qua người nạn nhân khiến người xem không khỏi rùng mình.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, nam tài xế xe tải đã nhanh chóng chạy xuống xe xem xét tình hình cháu bé. Có thể thấy tài xế tương đối hốt hoảng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người dân xung quanh.

Vụ việc khiến nạn nhân bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau sau đó. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ tai nạn ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./