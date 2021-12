Clip: Mở cửa lồng nhốt trăn để kiểm tra, người đàn ông bất ngờ bị trăn tấn công vào đầu

Your browser does not support HTML5 video.

Clip người đàn ông mở cửa chuồng nhốt trăn kiểm tra bị trăn cắn ngay vào mặt chảy máu (Nguồn: FB)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tưởng kinh hoàng khi một người đàn ông bị con trăn khổng lồ đớp thẳng vào mặt trước sự chứng kiến của rất nhiều người thân.

Cụ thể, đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông đang loay hoay mở khóa một chiếc hộp gỗ đựng một thứ gì đó. Chỉ vài giây sau, người xem phải thót tim khi chứng kiến cảnh con trăn dài chục mét, nặng cả trăm kilogram bất ngờ phóng thẳng từ trong hộp ra, cắn mạnh vào phần mặt của người đàn ông.

Lúc này, người phụ nữ đang bế con đã nhanh chóng hô hoán những người trong gia đình ra giải cứu người đàn ông này. Con trăn cắn mạnh đến mức phải mất gần 2 phút với sự hỗ trợ của 2-3 người khác mới gỡ được ra. Mặc dù bị cắn nhưng khi người thân yêu cầu cầm dao chém chết chú trăn thì người đàn ông lại từ chối. Cú cắn khiến chủ nhân chú trăn bị chảy máu khá nhiều, dùng chiếc áo để lau vội.

Đoạn clip khiến nhiều dân mạng không khỏi rùng mình, đồng thời rút ra bài học khi nuôi những loại động vật máu lạnh, có khả năng giết chết con người như trăn. Nếu như không có người thân ở nhà, chắc hẳn người đàn ông đã không thể tự mình thoát ra và bị chú chăn cắn và siết đến ngạt thở.

Hiện đoạn clip đang nhận được sự quan tâm của dư luận./