Clip: Nam thanh niên đi xe máy cầm dao chặn đầu hàng loạt xe ô tô nghi do va chạm

Clip nam thanh niên cầm dao chặn đầu xe ô tô gây ách tắc giao thông được cho xảy ra tại Bắc Cạn (Nguồn: Săn Tin)

Mới đây, trên một hội nhóm có hơn 30.000 thành viên bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên ngang nhiên đem theo hung khí khi đang tham gia giao thông.

Đoạn clip được tài xế xe ô tô ghi lại cho thấy, nam thanh niên đeo kính không hiểu vì bức xúc chuyện gì đã dùng xe máy chặn đầu một chiếc xe ô tô màu cam ngay trên đường. Đáng chú ý, người này còn sử dụng dao chặt và liên tục có những hành động đe dọa tài xế xe ô tô.

Sau khoảng 1 đến 2 phút lượn lờ phía ngoài xe, nam thanh niên mới chịu lên xe máy rời đi. Nhiều dân mạng xem xong clip không khỏi nhẹ nhõm, mừng thầm khi nam thanh niên đã động chạm đến chiếc xe ô tô nếu không sẽ "mệt" vì phải đền bù.

Một vài bình luận từ phía cư dân mạng:

"Cầm dao xong cứ đi qua đi lại nhìn vào cái điện thoại là thế nào nhỉ?"

"Chắc cầm điện thoại gọi điện cho anh em đến xử lý nhưng không liên lạc được đây."

"Tôi nghĩ chắc tài xế xe bán tải đi tạt đầu hay như thế nào nam thanh niên mới phóng lên chặn đầu chứ?"

"Thấy tài xế cũng không phải dạng vừa ngồi trên xe rồi lèm bèm các thứ, không dám mở kính nói chuyện sợ thanh niên quá."

"Đúng sai gì thì cứ từ từ nói, hở tí là lấy dao rồi hung khí ra đe dọa thì ai dám xuống xe mà nói chuyện cho được."

Được biết vụ việc xảy ra tại Bắc Cạn nhưng vẫn chưa rõ thời gian. Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./