Clip: Nam thanh niên vượt đèn đỏ đâm vào xe container tử vong tại Bến Cát, Bình Dương

Clip nam thanh niên vượt đèn đỏ đâm trực diện vào xe container tử vong ngay tại chỗ (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Thông tin bàn đầu, vào khoảng 9h42' sáng ngày 18/12 tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - Nguyễn Văn Thành, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Vụ việc được camera hành trình xe ô tô ghi lại cảnh ở ngã tư đường, khi các phương tiện khác đang dừng đèn đỏ thì một thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 69L1 – 13*08 bất ngờ phóng vượt lên với tôc độ rất cao.

Cùng lúc này 1 tài xế chiếc xe container đang sang đường đã kịp phát hiện sự việc nên nhanh chóng dừng xe. Nam thanh niên phóng vượt qua rồi đâm trực diện vào chiếc xe container khác. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe máy vỡ vụn thành nhiều mảnh, được biết nam thanh niên cũng tử vong tại chỗ.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin ngay khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng./