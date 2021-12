Clip: Nghi do va chạm giao thông, hai tài xế lao vào đấm nhau ngay giữa đường gây tắc đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip 2 tài xế đấm nhau giữa đường sau va chạm gây ách tắc giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Trên diễn đàn cộng đồng Giao thông Quốc gia mới đây đã đăng tải một bài viết cùng đoạn clip ghi lại vụ xô xát giữa tài xế xe container và xe bồn chở xăng dầu.

Sự việc được cho xảy ra vào sáng ngày 22/12 tại ngã ba Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Người dân có mặt tại nơi xảy ra sự việc tường thuật lại rằng, không biết vì lý do gì mà hai bác tài đã dừng xe giữa đường, lao vào nhau đánh nhau tấp, mặc dù có rất nhiều người dân can ngăn nhưng không được.

Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải quyết thì hai tài xế mới dừng lại. Nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn giao thông. Vụ ẩu đả của hai tài xế khiến đoạn giao thông tắc nghẽn một đoạn dài.

Nhiều cư dân mạng mong các bác tài nên bình tĩnh tránh xung đột khi xảy ra va chạm, hạn chế tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến những người đi đường khác.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận./