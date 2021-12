Clip: Nhóm thanh niên lao vào tấn công ôtô, 2 xế hộp đuổi nhau như phim hành động

Your browser does not support HTML5 video.

Clip nhóm nam thanh niên tấn công 1 chiếc ô tô nghi do tai nạn (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được cho xảy ra tại khu vực trước công viên Cầu Giấy – Hà Nội vào ngày 22/12 mới đây.

Theo đoạn clip được người dân ghi lại cho thấy, một nhóm thanh niên đi xe máy đang lao vào tấn công chiếc ô tô thuộc hãng Hyundai Tucson.

Sau khi bị nhóm thanh niên liên tiếp dùng chân đạp vào thân xe, chặn không cho di chuyển thì tài xế lái chiếc xe này bất ngờ đạp ga bỏ chạy. Đáng nói, 1 nam thanh niên đứng trước đầu xe bị chiếc ô tô trên húc ngã.

Ngay lập tức tài xế lái chiếc Audi A7 lao vào chặn chiếc Hyundai Tucson nhưng không kịp. Chiếc Audi A7 hư hỏng phần đầu xe. Khi thấy chiếc Hyundai Tucson bọ chạy, tài xế lái chiếc Audi A7 đã ngay lập tức rú ga đuổi theo như phim hành động.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc trên. Nhiều người cho rằng có thể tài xế xe ô tô gây tai nạn nhưng tính bỏ trốn nên mới bị nhóm thanh niên chặn đầu.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.